Teramo, Villa Gesso: al via i lavori sulla strada provinciale

TERAMO – Con una determina dirigenziale di fine anno la Provincia ha stanziato una prima somma di 100 mila euro per un intervento di sistemazione stradale a Villa Gesso, popolosa frazione del capoluogo, attraversata dalla provinciale 51/a; l’impegno di spesa, in queste settimane, è stato integrato con altri 60 mila euro.

Una promessa del presidente Diego Di Bonaventura dopo gli incontri con i cittadini e i consiglieri provinciali e comunali che si sono interessati a questa vicenda: “Una strada dimenticata – dice oggi – per anni scomparsa dalla programmazione dell’ente, così come accade per altre aree, Collerenti a Bellante, ad esempio, dove stiamo lavorando in questi giorni. Provinciali che attraversano aree di campagna o come a Villa Gesso, una popolosa frazione. Per anni fuori dalle rotte degli asfalti. Ed è un mio preciso impegno quello di arrivare, con un segnale di attenzione della Provincia, anche in queste strade, in queste comunità”.

Questa mattina in cantiere, il consigliere provinciale con delega alla Citta di Teramo, Luca Corona: “Provvederemo alla sistemazione del tratto più ammalorato, mettendolo in sicurezza e risistemando l’asfalto. La Provincia è impegnata a completare l’intervento in questa area ricompresa nel secondo Nucleo che ha certamente bisogno di significativi lavori di manutenzioni straordinarie. A breve apriremo altri cantieri che riguardano aree del capoluogo. Da quando ci siamo insediati insieme con Giovanni Luzii, collaboriamo con il settore della viabilità per dare una risposta alle legittime richieste dei cittadini teramani”.