Pescara, lavori sottopassi: i divieti di transito

PESCARA – Il Sindaco Carlo Masci, affiancato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Albore Mascia e dal Dirigente dei Lavori Pubblici Ing. Giuliano Rossi ha illustrato ieri i lavori al Sottopasso di via E. Ferrari e via del Circuito che prenderanno il via il 5 agosto. Nel suo ufficio a Palazzo di Città il Sindaco ha spiegato che dal 5 al 14 agosto sarà istituito il divieto di transito nel sottopasso ferroviario di via del Circuito per permettere di effettuare lavori che prevedono tre fasi di intervento.

Nella prima fase dei lavori, non si transiterà nel sottopasso SUD di via E. Ferrari e alla fine di via del Circuito.

Chi percorre via E. Ferrari proseguirà su Via Gran Sasso per poi immettersi sul Ponte Flaiano o svoltare verso la rotatoria del Ponte D’Annunzio. Non si potrà transitare su via Forca di Penne e in direzione Nord-Sud di via De Gasperi. La durata di questo primo lavoro sarà di 48-72 ore.

La seconda fase dei lavori prevede interventi sulla Rotatoria alla fine di Via del Circuito. Sarà possibile transitare su via Forca di Penne ma con svolta obbligatoria su via Gran Sasso e sarà possibile transitare in direzione Nord-Sud su via De Gasperi. Tale intervento sarà effettuato tra martedì e mercoledì.

La terza fase (la più sostanziosa) prevede l’interdizione in direzione Sud-Nord di Via E. Ferrari, dal sottopasso Nord di via E. Ferrari fino all’incrocio con via Arapietra e il divieto di transito in direzione Nord- Sud di via Bassani Pavone, partendo dalla stazione ferroviaria. Sarà interdetto al traffico il sottopasso Nord della Stazione di via E.Ferrari – Via Bassani Pavoni.