Pescara, lavori di manutenzione in corso: il punto della situazione

PESCARA – Il vicesindaco e assessore alla Viabilità e Manutenzione, Antonio Blasioli rende nota la situazione relativa ai lavori di manutenzione in corso a Pescara.

Aggiornamento Corso Vittorio Emanuele:

Oggi è stata istallata la camicia che conterrà la perdita di acqua e tra questa sera e domani mattina verrà riprodotta la spalletta di contenimento della condotta.

Vanno avanti anche i lavori sulla rete fognante all’altezza di via Roma, ripristinata approfittando dei lavori attualmente in corso. E’ un sollievo per gli abitanti di via Roma aver visto risolto anche questo problema.

Via Lago Di Scanno:

Interventi sulla pavimentazione di via Lago di Scanno tra Piazza Garibaldi e via degli Aprutini eseguiti oggi ma la via resta chiusa ancora per qualche giorno per non vanificare il lavoro effettuato.

Ponte del Mare:

Una corsia del Ponte, quella pedonale o ciclabile è sempre transitabile. I lavori vanno avanti (allega foto) e avvertiamo la cittadinanza che l’interdizione completa del ponte a cavallo tra aprile e maggio, ci sarà solo per 4/5 giorni.