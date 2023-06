Pescara, lavori di efficientamento energetico dei Teatri comunali

Presentati i progetti per il Teatro Monumento G. d’Annunzio, il Teatro Auditorium E. Flaiano, il Teatro Auditorium Cerulli e il Teatro Giovanni Cordova

PESCARA – I teatri di Pescara in pochi mesi avranno un nuovo vestito: più efficiente e con più innovazione tecnologica. E per farlo, il Comune di Pescara ha destinato 1292.500,00 euro derivanti dal PNRR, ponendosi come uno dei pochi comuni in Italia pronto a utilizzare tali fondi per le strutture teatrali pubbliche.

Al Teatro monumentale D’Annunzio venerdì mattina sono stati illustrati gli interventi previsti, nel corso di una conferenza che ha visto presente il sindaco Carlo Masci, l’Assessore alla Cultura Maria Rita Carota, l’assessore al Bilancio Eugenio Seccia , il presidente della commissione consiliare Sviluppo e Gestione del Territorio, Andrea Salvati e il presidente della commissione Finanze Salvatore Di Pino. Presenti anche il presidente dell’EMP Walter Meale, il direttore del teatro auditorium Cordova, Margherita Cordova, il direttore dell’Auditorium Cerulli Rossella Micolitti e il regista Willam Zola mentre in rappresentanza delle ditte impegnati nella ristrutturazione era pesente l’Ing. Carlo Di Michele della MAC Srl.

“Il teatro D’Annunzio, l’Auditorium Flaiano, il Teatro Cordova e l’Auditorium Cerulli – ha spiegato il sindaco Carlo Masci – sono strutture culturali molto utilizzate in città e molto iconiche e caratteristiche. Questo lavoro ci permetterà di renderle molto più efficienti dal punto di vista energetico mentre il finanziamento ci permetterà di acquistare nuovi impianti tecnologici da mettere a disposizione. Erano trenta anni che non si interveniva più sui teatri e queste risorse ci daranno l’opportunità di fare un restyling importante. Credo che siamo tra i pochi comuni ad avere avuto accesso ai finanziamenti PNRR per le strutture teatrali pubbliche per il punto di vista energetico e dell’impiantistica”.

Il Comune di Pescara, col Decreto Ministeriale del Ministero della Cultura n. 452 del 07.06.2022 è risultato vincitore di 4 progetti presentati nell’ambito del PNRR M1 C3 inv. 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei finanziato dall’Unione europea NextGeneration EU” per un importo totale di 1.292.500,00.

Nel dettaglio gli interventi riguarderanno il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili ed impianti, intervenendo con opere edili ed impiantistiche che elevino le prestazioni e il comportamento termo-igrometrico; la riqualificazione degli impianti tecnologici, in modo da ridurre i consumi degli utilizzi e migliorare le prestazioni di resa energetica di tutti i dispositivi; l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche delle strumentazioni, in modo da favorire una migliore qualità dei servizi di supporto alle attività teatrali; l’adozione di soluzioni di elevata qualità tecnica per il miglioramento dell’efficienza energetica.

“Tutti gli interventi – ha precisato l’Assessore alla Cultura Maria Rita Carota – sono stati calibrati in base alle specifiche esigenze di ogni struttura e contribuiranno alla sostenibilità ed al miglioramento delle performance ambientali . Per quanto il conteggio finale sulla riduzione di emissione di CO2, possono essere equiparati a lla piantumazione di oltre 6000 alberi. La prima struttura oggetto di restyling ed efficientamento energetico è il teatro monumentale D’Annunzio, i cui lavori termineranno in tempo per poter permettere l’inaugurazione della stagione culturale estiva, il prossimo 21 giugno”.