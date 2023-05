Pescara, concessione al Circolo Canottieri area lungofiume

PESCARA – “Il Comune di Pescara ha ceduto in sub-comodato d’uso gratuito all’Associazione Circolo Canottieri ‘La Pescara’ l’uso di un’area di circa 2.300 metri quadrati sul lungofiume. L’accordo voluto e portato avanti con il sindaco Carlo Masci consentirà al Circolo di utilizzare il terreno per le proprie attività sportive, sociali e didattico-formative per due anni, ovvero il tempo necessario per consentire all’Associazione di rientrare nella sede storica, sulla golena nord, immobile attualmente oggetto di un intervento di radicale risanamento e riqualificazione. L’iniziativa ha l’obiettivo di permettere al Circolo, che conta tantissimi ragazzi iscritti e che sta raggiungendo risultati e meriti sportivi di assoluta eccellenza, di portare avanti le proprie attività, altrimenti dimezzate se non completamente interrotte, non privando la città di una sua tradizione, ovvero la pratica del canottaggio”. Lo ha detto l’assessore allo Sport Patrizia Martelli ufficializzando l’approvazione in giunta della delibera portata avanti con il sindaco Masci.

“L’iniziativa si muove su due fronti – ha specificato l’assessore Martelli -: da un lato l’accordo stipulato con la Provincia di Pescara, affidato ai dirigenti Ester Zazzero per il Comune e Marco Scorrano per la Provincia, con il quale quest’ultima ha ceduto in comodato d’uso gratuito al Comune un’area di sua proprietà, in adiacenza al fiume Pescara, della superficie di 8.318 metri quadrati, già denominato ‘Giardino Fluviale’, per la realizzazione di attività ed interventi per la valorizzazione turistica, culturale, sportiva, ricreativa, aggregativa e sociale. L’accordo, come fissato nel contratto, avrà durata di 15 anni rinnovabili, e consentirà al Comune di realizzarvi la ‘Porta al Parco Fluviale’, facendosi carico della manutenzione e anche delle eventuali migliorie. Dall’altro lato il Comune di Pescara stava già collaborando con l’Associazione Circolo Canottieri ‘La Pescara’ che lo scorso marzo aveva inoltrato all’Ente la richiesta di comodato d’uso gratuito di un’area affacciata sul fiume Pescara, per un periodo limitato nel tempo, in quanto i lavori in corso per la riqualificazione della sede storica sita in Via Spalti del Re, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, hanno determinato l’interruzione di ogni attività remiera e di quelle ad essa riconducibili, tra le quali alcune di alta valenza sociale già avviate, quali il progetto, organizzato in collaborazione con la Federazione Canottaggio e con l’Azienda pubblica Sport e Salute S.p.A., rivolto alle donne operate di tumore al seno ed il progetto, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, finalizzato al recupero dei detenuti minorenni.

Non solo: dalla chiusura della sede storica, di fatto il Circolo non disponeva neanche di uno spazio per il rimessaggio dei mezzi, lasciati su alcuni pontili, con tutti i disagi annessi. A questo punto, tenendo conto che l’Associazione riveste un importante carattere sociale e sportivo, avendo conquistato molteplici riconoscimenti a carattere nazionale, tra cui la Stella d’Oro al merito sportivo del CONI, e può vantare una storia prestigiosa, essendo stata fondata il 24 giugno 1924 ed avendo avuto Gabriele d’Annunzio quale Presidente ad honorem, abbiamo deciso con il sindaco Masci di concedere in sub-comodato all’Associazione una quota della superficie avuta in concessione dalla Provincia, ovvero circa 2.300 metri quadrati, consentendo dunque al Circolo Canottieri di proseguire le proprie attività sociali, contribuendo alla valorizzazione sportiva e sociale delle aree fluviali, nonché permetterà che l’intera area sia presidiata, scongiurando il rischio concreto che diventi rifugio di soggetti senza fissa dimora. A fronte del sub-comodato in uso gratuito di 2.300 metri quadrati, l’Associazione di farà carico della manutenzione dell’intera area di 8.318 metri quadrati, provvedendo alla pulizia periodica al fine di permettere la fruibilità pubblica dell’intero ‘Giardino Fluviale’ e realizzerà le opere necessarie allo svolgimento delle attività sociali come il posizionamento di infrastrutture leggere e temporanee per il riparo delle imbarcazioni e di piccoli spazi di servizio ad uso spogliatoio. Riteniamo – ha aggiunto l’assessore Martelli – di aver dato un contributo concreto alla risoluzione di una problematica in favore di una realtà strategica del territorio”.

“Il nostro ringraziamento – ha detto Umberto Di Bonaventura, Presidente dell’Associazione Circolo Canottieri – va all’assessore allo Sport Martelli e al sindaco Carlo Masci per la sensibilità dimostrata nel saper comprendere la difficoltà che stiamo vivendo e nel saper cogliere una opportunità di risoluzione. Di fatto la nostra Associazione da dicembre 2022, ovvero dall’inizio dei lavori nella sede di via Spalti del Re, è stata costretta a ridurre drasticamente le proprie attività non disponendo neanche di uno spazio alternativo per ospitare le imbarcazioni. Fermi alcuni progetti sociali, come quello rivolto alle donne operate di tumore al seno, siamo riusciti a portare avanti parzialmente le attività con i ragazzi delle scuole medie e a portare in acqua 200 giovani atleti: appena sabato scorso i nostri allievi si sono classificati al quarto posto alla Festa Nazionale dello Sport a Giulianova, lo scorso anno ci siamo classificati primi in diverse manifestazioni tra cui i Campionati Italiani e Provinciali, costruendo una realtà e un patrimonio sportivo che non vogliamo disperdere. Ora, grazie alla disponibilità del terreno concessaci dal sindaco e dall’assessore Martelli, avremo la possibilità di riprendere a pieno regime tutte le attività, anche quelle sociali, realizzando delle strutture leggere perfettamente ecocompatibili, sostenibili, peraltro in un’area che ha tutti i requisiti necessari e idonei per la nostra mission”.

