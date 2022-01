Pescara, intervento sui fondali del porto: ecco come

Il sindaco Carlo Masci: “Spostare il sedime non è competenza dell’amministrazione, ma non potevamo restare a guardare”

PESCARA – Il Comune di Pescara in soccorso della marineria; l’amministrazione comunale, con i propri uffici tecnici, negli ultimi da questa mattina sta infatti provvedendo, grazie alla propria struttura e investendo risorse proprie, a effettuare i lavori necessari a creare una “canaletta” che permetta di uscire ed entrare dal porto, rendendo così quest’ultimo nuovamente fruibile per le imbarcazioni fin da domenica prossima. L’intera categoria in questi giorni aveva denunciato la situazione in atto, ulteriormente aggravatasi per via del sedime che ha ulteriormente ridotto il pescaggio; tanto che un’imbarcazione si era addirittura incagliata e le altre erano state costrette a restare in banchina.

“La competenza sui fondali e quindi sui dragaggi – ha detto il sindaco Carlo Masci – non è certamente del Comune, essendo il porto una proprietà dello Stato e quindi gestito dalle strutture territoriali. Ma ho comunque deciso di investire del problema i nostri servizi, sia perché abbiamo uno staff che può intervenire rapidamente sia perché il porto coinvolge gli interessi non solo degli armatori ma direi complessivamente di tutta la città. Il nostro scalo marittimo è praticamente fermo da dieci anni, come sanno quegli operatori marittimi che sono stati costretti a trasferirsi nella vicina Ortona pur di proseguire la propria attività. Ma la marineria andava aiutata e questo stiamo facendo, permettendo di tornare in mare fin dalla nottata di domenica. Anche perché proprio in questi mesi stiamo vivendo un cambiamento storico con la consegna dei lavori di realizzazione del pennello di foce e di sopraelevazione della scogliera di radicamento, che dovranno concludersi entro i primi mesi del 2023″.

Il rilancio e la messa in sicurezza del Porto di Pescara sono un punto centrale del programma di governo della città che è stato finalmente avviato con il primo lotto delle opere. L’importante intervento infrastrutturale consentirà nell’arco della consiliatura di superare definitivamente due gravi problemi: il transito in sicurezza delle imbarcazioni nel porto-canale, con la riduzione del sedime fluviale; ma soprattutto, pur avendo superato nel corso degli ultimi due anni le precedenti criticità legate all’inquinamento marino, sarà scongiurato ogni possibile rischio per la balneabilità, in conseguenza del fatto che i sedimenti inquinanti non potranno più contaminare le acque visto che il molo attuale sarà collegato alla diga foranea.

“Seguirò i lavori con grande attenzione così come ho fatto riguardo a tutto l’iter di due anni del progetto del Porto” ha concluso Masci “l’azione urgente che è cominciata oggi è ancora uno spostamento, che deve rispondere alla domanda di sicurezza dell’ultimo incaglio: il Comune si è attivato in questi giorni, ma è importante che si comprenda che questo intervento emergenziale è condizionato dalla saturazione del bacino, cioè dal fatto che il bacino portuale è già pieno per gli interventi di spostamento fatti in precedenza, e che deve essere svolto con cura chirurgica, perchè i sedimenti possono essere spostati solo all’interno di zone di qualità omogenea. E’ solo l’anticipo, però, di una soluzione strutturale che Comune e Regione conseguiranno insieme”.