Incontro online tra il sindaco di Teramo e quello di Memmingen

TERMO – Conversazione online, nel primo pomeriggio di oggi, tra il sindaco di Teramo Gianguido Alberto e Manfred Schilder, sindaco di Memmingen, la città che vanta il più antico gemellaggio con la nostra. Presenti anche l’assessore alle relazioni internazionali Martina Maranella, il Presidente del Consiglio Alberto Melarangelo, Giuseppe Calandrini della Polizia di Stato e Diego Ciarrocchi uno dei più attivi cittadini nel gemellaggio.

Il colloquio è stato incentrato sulla situazione delle due città in ottica pandemia. Simili le considerazioni, come d’altronde analoga è la situazione, con molte persone contagiate sebbene con conseguenze meno gravi delle prime ondate, ma soprattutto con problematiche che investono il mondo della scuola, dell’economia e, più in generale, della socialità. Proprio in tale ottica, e nell’occasione a lui offerta dall’incontro, il Sindaco D’Alberto, ha rimarcato la necessità di una condivisione europea delle problematiche e delle risposte da mettere in campo, per garantire la più rapida ed efficace uscita dalla pandemie e dai suoi effetti.

Il pretesto dell’incontro online, è stato dato dall’annuncio da parte della autorità tedesche dell’intenzione di essere presenti a Teramo il prossimo 10 aprile per la festa della Polizia – è noto che tra due i organi locali delle forze dell’ordine esista una fortissima collaborazione. Sono state pertanto gettate le prime basi per organizzare la visita, ovviamente sempre se le condizioni della pandemia lo permetteranno.

Come in tutte le altre occasioni, lo scambio è stato contrassegnato dalla gradevole atmosfera e dal piacevole confronto e tutti hanno auspicato il più vicino superamento degli ostacoli per riattivare anche tutte le opportunità e occasioni che in più di trent’anni hanno reso felice e fruttuoso il gemellaggio.