Pescara, interventi sul verde e arredo urbano in Corso Vittorio Emanuele II

PESCARA – «A partire da lunedì 3 luglio corso Vittorio Emanuele II sarà interessato da una serie di interventi che riguardano il verde e l’arredo urbano». È il vice sindaco e assessore ai parchi Gianni Santilli a illustrare la natura dei lavori che restituiranno all’importante arteria centrale il decoro e la funzionalità. «Sistemeremo cinque pergole o pensiline nelle aree già individuate come le più idonee. Si tratta di strutture in ferro di pregio dove posizionare piante rampicanti decorative che sicuramente saranno molto apprezzate dalla cittadinanza. Allo stesso modo – conclude Santilli – procederemo alla rimozione e alla sostituzione di alberi ammalorati oppure ormai morti. Al loro posto ne pianteremo di nuovi della stessa specie, in base a specifici studi e alle indicazioni degli esperti».

