Pescara, incontro online sull’acqua all’Istituto Comprensivo 10

Gli studenti riscoprono il fiume con i tecnici Arta, all’incontro online sull’acqua del 22 novembre seguirà l’uscita al parco fluviale del 26, con dimostrazioni di campionamenti ed analisi

PESCARA – Sono circa 130 gli studenti dell’Istituto Comprensivo 10 di Pescara che lunedì prossimo, 22 novembre, parteciperanno all’evento di educazione ambientale che la Direzione generale di Arta Abruzzo, sensibile a queste iniziative, ha organizzato su richiesta della dirigente scolastica Stefania Petracca, nell’ambito del progetto d’istituto “Ben-essere gloCAL 2021. L’acqua e il fuoco”.

I ragazzi, che seguiranno l’incontro on line per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, appartengono a 7 sezioni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado “Montale” e “Carducci”.

Con i tecnici Arta affronteranno i temi della gestione sostenibile dell’acqua e della lotta ai cambiamenti climatici attraverso approfondimenti, immagini, video, collegamenti web e rimandi all’attività di monitoraggio di fiumi e mare e analisi delle acque potabili che l’Agenzia svolge per la prevenzione dell’inquinamento ambientale e la tutela della salute umana.

Nella mattinata di venerdì 26 novembre è prevista l’uscita sul campo al parco fluviale. Le classi, divise in due gruppi e nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore per fronteggiare l’emergenza pandemica, raggiungeranno a piedi con gli insegnanti le rive del Pescara e, dopo una breve introduzione riguardante le caratteristiche ambientali e gli episodi di inquinamento più critici nella storia del fiume, assisteranno a dimostrazioni pratiche delle attività di campionamento ed analisi delle acque.