Pescara, incidente stradale all’interno della circonvallazione

PESCARA – Questa mattina, intorno alle 9.40, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nei pressi dell’aeroporto, con 5 uomini e 2 mezzi, per un incidente stradale all’interno della circonvallazione. Le persone sono state affidate alle cure del personale sanitario che ha provveduto al loro trasporto in ospedale. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza le autovetture e il luogo dell’incidente. Sul posto anche la Polizia di Stato per quanto di competenza.

