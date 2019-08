Pescara, in corso le bonifiche straordinarie nelle strade

L’assessore all’Ambiente Del Trecco rende noto il programma di pulizie e sfalci nella città e annuncia azioni di contrasto e prevenzione al degrado e all’inciviltà

PESCARA – Ha preso il via a Pescara mercoledì 31 luglio e si protrarrà fino a sabato 10 agosto un piano di bonifiche straordinarie che prevede spazzamento delle strade, sfalcio dell’erba e pulizia dei tombini soprattutto nella zona sud-ovest della città.

Lo ha reso noto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ,nei giorni scorsi,dopo un incontro con i dirigenti del settore nel corso del quale è stato predisposto il piano dettagliato degli interventi.

Del Trecco ha annunciato anche che dopo l’estate riprenderà la campagna di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e che verrà intensificata la fase dei controlli per cogliere in flagranza chi non rispetta le regole del buon conferimento dei rifiuti.

“Parliamo – ha puntualizzato l’assessore Del Trecco – non dei lavaggi stradali ordinari o della raccolta quotidiana del pattume, ma di vere e proprie ‘pulizie d’estate’, quando sulle vie individuate arrivano squadre di 10 uomini che si concentrano sul posto per un giorno intero per rivoltare la strada come un calzino e lasciarla, a fine giornata, pulita, sfalciata e con i tombini aperti e puliti all’interno al fine di rimuovere tutti i rifiuti o aghi di pino o altro materiale potrebbe determinarne l’ostruzione in caso di pioggia con il relativo e conseguente mancato deflusso delle acque”.

Calendario interventi

mercoledì 31 luglio le squadre hanno lavorato in via Vittoria Colonna, nel tratto compreso tra via Orazio e via dei Marsi; giovedì primo agosto ancora via Vittoria Colonna, da via dei Marsi sino a via Marconi; oggi,venerdì 2 agosto squadre in azione in via Aterno, dall’inizio della strada sino a via Luigi Orione, lato nord; sabato 3 agosto ancora via Aterno, da via Orione fino a via Raiale, lato sud; martedì 6 agosto via Tavo, nel tratto che da via Stradonetto arriva a via Lago di Capestrano, lato nord e sud; mercoledì 7 agosto ancora via Tavo, nel tratto compreso tra via Lago di Capestrano e via Saline, lato nord e sud; giovedì 8 agosto mezzi in azione in via Lago di Capestrano, da via Tiburtina a via Orione, lato est; venerdì 9 agosto via Sacco, lato nord; l’elenco chiude per ora sabato 10 agosto, con la bonifica straordinaria di via Lago di Borgiano,

“e per l’occasione – ha aggiunto l’assessore Del Trecco – dovremo mettere i divieti di sosta dal numero civico 19 al 25, ma senza la rimozione dei veicoli. Si tratta di una misura necessaria per permettere il passaggio dei mezzi e la pulizia ottimale dell’arteria stradale quindi chiediamo la collaborazione dei cittadini e li sollecitiamo a fare attenzione all’eventuale presenza di segnali di divieto sulle strade di residenza prima di parcheggiare l’auto. Nei prossimi giorni avremo la programmazione di un ulteriore calendario con il quale dobbiamo recuperare la situazione di grave abbandono in cui ci hanno lasciato la città.

Lo abbiamo verificato ovunque negli ultimi giorni, da via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Zanni, a piazza Spirito Santo, in pieno centro, così come in alcuni parchi cittadini, e penso a Villa de Riseis, o la stessa via Firenze, dove abbiamo effettuato il lavaggio della pavimentazione, mai trattato, supponiamo per anni. Altro problema da affrontare sono le discariche abusive che spuntano come funghi ovunque, discariche non solo di materiali ingombranti, ma anche delle semplice buste della spazzatura che qualche incivile, anziché mettere dentro i cassonetti, lasciano per terra accanto ai bidoni, trovando, evidentemente, pesante dover aprire il portellone.

Lo abbiamo visto proprio in via Firenze, all’altezza della scuola media ‘Tinozzi’ dove i nostri operatori ecologici, oltre a dei mobili in metallo da ufficio e alcuni stendini biancheria, hanno trovato anche una montagna di abiti invernali dismessi, buttati a terra nonostante a pochi metri ci sia un cassonetto per il conferimento dei vestiti usati. Stesso scenario in via Milli, a Portanuova-zona stadio, dove qualcuno nottetempo ha abbandonato tutte le assi di legno di uno studiolo o una cameretta, materassi, bancali di legno e un minifrigo, ed evidentemente trovava difficile chiamare Ambiente-Attiva per poter concordare la data di ritiro degli ingombranti. Idem in via Caduti per Servizio, dove siamo intervenuti di notte per ripristinare una situazione di decoro per la città”.

Intanto nei giorni scorsi è stato effettuato anche il taglio dei tronchi di palma seccati dal punteruolo rosso lungo la riviera nord.