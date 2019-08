Accendiamo il medioevo nel Borgo medioevale in Sant’Eufemia a Majella

Dal 2 al 4 agosto a Roccacaramanico ultime tre giornate del festival errante in programma per l’estate 2019 in Abruzzo

ROCCACARAMANICO (PE) – Va verso la conclusione il Festival errante tra Borghi, Eremi, Torri e Campanili “Accendiamo il Medioevo“. Dopo le tappe a San Valentino, Penne e Cugnoli è la volta del Borgo medioevale in Sant’Eufemia a Majella, in particolare a Roccacaramanico. Il giorni 2, 3 e 4 agosto 2019 sono in programma tanti appuntamenti che vi elenchiamo per esteso di seguito.

L’Associazione Culturale Pescaratutela sottolinea come: “L’iniziativa Accendiamo il Medioevo si pone l’obbiettivo, attraverso eventi culturali, sia storici che contemporanei, di sollecitare le istituzioni, le organizzazioni, i giovani e tutti coloro che possono avere voce in capitolo ad attivarsi per estendere la conoscenza del nostro Abruzzo, per far vivere un territorio unico, per esaltare questi elementi identitari e culturali che, molte volte, però non possono essere fruiti, perché ottusamente resi inaccessibili. É il caso delle tante chiese medioevali, dei Palazzi, di Musei tutti chiusi. Vogliamo rivoltare questa condizione sollecitando la Regione, le Curie, le Soprintendenze, le fantomatiche DMC, i Comuni, i privati, tutti coloro che hanno voce in capitolo. Altrimenti è inutile promuovere la nostra Regione se poi coloro che vengono a visitarla la trovano chiusa!”.

PROGRAMMA

VENERDÍ 2 AGOSTO

Ore 17 – Museo Etnografico “Marcello de Giovanni”

Inaugurazione Mostra di Restituto Ciglia su “Roccacaramanico e dintorni”.

Intervengono: Francesco Crivelli (Sindaco S. Eufemia a Majella), Licio Di Biase (Presidente “Pescaratutela” e direttore artistico “Accendiamo il mediovo”), Enzo Del Giudice (Associazione Roccacaramanico), Silvano Agostini (Presidente Associazione Roccacaramanico) e Carlo Restituto

Ore 17.30 – Presso “Il pensatoio” di Enzo Del Giudice

Inaugurazione Mostra di Mimmo Sarchiapone: ” Borghi, Eremi, Torri e Campanili ” -Matita e Carboncino.

Intervengono: Francesco Crivelli, Licio Di Biase, Enzo Del Giudice, Silvano Agostini e Carlo Del Giudice. Sarà presente l’autore.

Ore 18.30 – Museo Etnografico “Marcello de Giovanni”

“Le erbe e i fiori commestibili della Majella e del Morrone”

Intervengono: Francesco Crivelli, Licio Di Biase e Maria Peroni

Ore 19.00 – Piazza Callarone

“Dal Barocco alla world music” – Trio Badinerie

Il trio Badinerie attinge alle pagine meravigliose della grande musica barocca e si spinge fino alla sonorità del jazz, del popo e della world music. I musicisti Roberto De Grandis (flauto), Romano Silli (piano e tastiere) e Paolo Passerini (Batteria) intescambiano musicalmente passato e presente.

Ore 21.15 – Piazza Callarone

Proiezione Video “La Prima Notte Bianca di Roccacaramanico – 2011”.

Intervengono: Vincenzo Olivieri, Francesco Crivelli, Licio Di Biase, Silvano Agostini, e ospiti vari

Ore 22.15 – Piazza Callarone

Esibizione del Gruppo etnico “I Briganti della Majella” per le vie del Borgo

SABATO 3 AGOSTO

Ore 9 – Piazza Callarone

Raduno Gruppo Templari e processione verso la Chiesa di S. Maria delle Grazie

Ore 9.30 – Chiesa S. Maria delle Grazie

Santa Messa.

Organizzazione: Morgan Di Tommaso, Antonio Romano e Rosanna Marcuccitti.

A cura dei Templari Cattolici d’Italia.

Ore 12.00 – Chiesa S. Maria della Grazie

Chiara Antico ( Viola) “la Viola tra Settecento e Ottocento” Brani di Bach, Vieuxtemps e Telemann.

Ore 17.00 – Per le Vie del Borgo

FINISSAGE “Un paese tutto per te”

Direttore artistico: Andrea Croce

Seconda edizione della residenza d’artista presso il borgo di Roccacaramanico

DAL 26 LUGLIO 2019 AL 4 AGOSTO 2019

INAUGURAZIONE SABATO 27 LUGLIO ore 18.00 – FINISSAGE 3 AGOSTO ore 17.00

ARTISTI PARTECIPANTI: Lorenzo Kamerlengo, Chiara Druda, Diego Gualandrix, Alberto Rota, Martina Marini Misterioso, Matei Vladimir Colteanu, Alessandro Gabini –

Possibili partecipazioni Giacomo Alberico – fotografo

Ore 18.30 – Piazza Callarone

Presentazione del libro di Nunzio Mezzanotte “I Briganti della Majella” . Intervengono: Licio Di Biase e Peppe Millanta. Sarà Presente l’autore.

Ore 19.30 – Piazza Callarone –

Borgh ‘n Folk

“Coro Acli 2000 – Chieti”

Ore 21.15 – Piazza Callarone

Concerto di Nicola Di Nardo e Giuliana Bottegone “Nudi d’aurore” – Pianoforte e voce

Durante la giornata verrà allestito uno stazzo con pecore in un’area dietro al Borgo denominato

“Lu Candone”, organizzato da Giovanni Lufino.

DOMENICA 4 AGOSTO

Ore 18.00 – Chiesa S. Maria della Grazie

Presentazione libro “L’Ammidia. Storie di Streghe d’Abruzzo” –

Edizioni Tabula fati, a cura di David Ferrante .

Presentazione con David Ferrante e altri autori abruzzesi presenti nell’antologia.

Introduce Licio Di Biase

Ore 18.30 – Chiesa S. Maria della Grazie

Duo Chitarra e Flauto “Leonardo alla seconda” con Leonardo Chiulli (chitarra) e Leonardo Crivelli (flauto tarverso).

Ore 18.45 – Chiesa S. Maria della Grazie

Trio Davì – Contaminazioni Armoniche: tra folkore e musica classica.

Il trio propone una lettura originale della musica colta ripercorrendo l’influenza

che la musica popolare ha esercitato su alcuni compositori classici.

Trio Davì: Dana Stancu (violino), Viola D’Ambrosio (violino), Violeta Stancu (viola)

Ore 21.15 – Piazza Callarone o Chiesa S. Maria della Grazie

Il personaggio: “Mario Tozzi parla della Majella e del Morrone: a proposito del Geoparco Unesco” .

Intervengono: Silvano Agostini, Licio Di Biase, Francesco Crivelli