Pescara, guida in stato di ebbrezza: arrestata una quarantenne

PESCARA – Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pescara, Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di C. F., classe ‘78 pescarese, la quale si è resa responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza; fatto commesso in data 6 aprile 2011 per cui deve espiare la pena di mesi 1 e giorni 2 di arresto.

