Chieti, mobilità sostenibile: individuate le aree per l’installazione delle colonnine

CHIETI – “Nella giornata di martedì 17 luglio, con l’Ufficio Traffico e Viabilità e l’incaricato della società Enel X Mobility, Federico Sevi, ho effettuato un primo sopralluogo per verificare i punti in cui dovranno essere installate le stazioni di ricarica per veicoli elettrici”. Lo rende noto l’Assessore al Traffico e Viabilità, Mario Colantonio.

«La Società ENEL X Mobility S.r.l. – prosegue l’Assessore Colantonio – nei mesi scorsi ha comunicato all’Amministrazione comunale l’intenzione di portare avanti il programma “SOLE”, iniziativa nazionale che prevede l’installazione di colonnine di ricarica elettrica per autovetture sul territorio comunale, proponendo di includere la città di Chieti.

L’esecutivo del Sindaco Di Primio, in considerazione del fatto che l’elettricità è un combustibile pulito, idoneo a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica con conseguenti vantaggi per la qualità dell’aria e per la riduzione dell’inquinamento acustico, ha deciso di aderire al protocollo d’intesa che vedrà il nostro Comune beneficiare, a costo zero per l’Amministrazione, dell’istallazione e messa in funzione gratuita di n.15 colonnine per la ricarica elettrica di autovetture. Il progetto è coordinato dalla Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione, arch. Silvana Marrocco, e dalla Comandante della Polizia Municipale, Donatella Di Giovanni».

Ciascuna colonnina è fornita di n. 2 punti di ricarica autovetture, per cui per ognuna di esse è necessario prevedere 2 stalli di sosta riservati a tali operazioni. Ogni colonnina assorbe 25 Kw di elettricità e ha le dimensioni di cm. 40 di base e cm. 60 di altezza.

Sono state individuate le seguenti aree ritenute idonee al posizionamento delle colonnine

n. 2 presso il parcheggio della piscina comunale di Via Maestri del Lavoro, con occupazione di n. 4 stalli di sosta, per un totale di n. 4 punti di ricarica;

n. 1 in Piazza Carafa, con occupazione di n. 2 stalli di sosta, per un totale di n. 2 punti di ricarica;

n. 3 in Via Papa Giovanni Paolo II (Villaggio del Mediterraneo), con occupazione di n. 6 stalli di sosta, per un totale di n. 6 punti di ricarica;

n. 1 in Viale Unità d’Italia, in prossimità dell’intersezione con Via Isonzo, con occupazione di

n. 2 stalli di sosta, per un totale di n. 2 punti di ricarica;

n. 2 in Via Verdi (quartiere Levante), con occupazione di n. 4 stalli di sosta, per un totale di

n. 4 punti di ricarica

n. 1 in Piazza Matteotti, in prossimità dell’intersezione con Via S. Michele, con occupazione di n. 2 stalli di sosta, per un totale di n. 2 punti di ricarica

n. 1 in Viale IV Novembre, nell’area di sosta situata in prossimità dell’intersezione con Viale Europa e Via XXIV Maggio – oppure in Viale Europa, nei primi stalli di sosta, con occupazione di n. 2 stalli di sosta, per un totale di n. 2 punti di ricarica;

n. 2 in Via E. Ianni, nell’area di sosta situata in prossimità dell’impianto di fornitura dell’acqua, con occupazione di n. 4 stalli di sosta, per un totale di n. 4 punti di ricarica;

n. 2 in Via Ferri, in prossimità dell’uscita della ex Caserma Berardi, con occupazione di n. 4 stalli di sosta, per un totale di n. 4 punti di ricarica

«I luoghi prescelti si aggiungono ai punti di ricarica già individuati e finanziati nell’ambito del programma di Sviluppo Urbano Sostenibile – conclude l’Assessore Colantonio – . L’intento dell’Amministrazione Di Primio è quello di creare una rete di distribuzione dei servizi di ricarica delle vetture sull’intero territorio comunale per affrontare il grande processo di trasformazione verso una mobilità ecosostenibile. Nel 2025 non verranno più prodotti motori diesel e le vetture elettriche, considerando anche la possibilità del loro libero accesso nei centri storici e nelle ZTL saranno, in breve tempo, fortemente diffuse. Le prime colonnine verranno montate e rese fruibili già dal mese di settembre ed entro novembre 2018».