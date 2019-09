Pescara, “Fiume 1919 – città di arte, di vita”: il 7 settembre all’Aurum

Domenica prossima la presentazione del giornale #CulturaIdentità

PESCARA – Sarà un fine settimana ricco di eventi e cultura quello che caratterizzerà Pescara, è infatti partita la “Festa della Rivoluzione”, proprio per questo vale la pena non perdersi i diversi appuntamenti organizzati nel corso di questa settimana.

Il 2 settembre 2019 presso la Sala Tosti a Pescara è stato presentato il programma dannunziano con la presenza di diverse autorità istituzionali e dell’attore e regista Edoardo Sylos Labini e il direttore del mensile culturale che esce in allegato a Il Giornale, ogni primo Venerdì del mese, #CulturaIdentità, Alessandro Sansoni.

I due sono in particolar modo legati ai due eventi del weekend: sabato 7 settembre D’Annunzio tornerà davvero a Pescara, nei panni però di Sylos Labini.

Infatti all’Aurum alle ore 21 di sabato ci sarà la prima nazionale dello spettacolo “Fiume 1919 – città di arte, di vita”, dove si ripercorreranno le gesta eroiche dell’impresa fiumana che, esattamente cento anni fa, portò il poeta-soldato all’apice di un successo politico incredibile.

Mentre domenica 8 settembre, alle 19:30, presso lo stabilimento Lido San Marco ci sarà la presentazione del giornale #CulturaIdentità alla presenza di Edoardo Sylos Labini (fondatore), Salvatore Santangelo, Stefano Angelucci Marino e Vanessa Combattelli.

Al termine dell’evento ci sarà un brindisi offerto dal giornale riservato a tutti i partecipanti.