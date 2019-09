1° fiera Marina in festa a Città Sant’Angelo: il programma

L’evento si svolgerà domenica prossima 8 settembre in piazza della Marina di Città Sant’Angelo. Bancarelle, enogastronomia e musica in primo piano

CITTÁ SANT’ANGELO – Domenica 8 settembre dalle ore 16 in programma la prima edizione di Marina in Festa, fiera a Città Sant’Angelo. Nella piazza della Marina di Città Sant’Angelo si parte con bancarellando con il mercatino dei bambini gonfiabili e tante bancarelle per grandi e piccini.

La sera dalle 20 si cena con i piatti della tradizione abruzzese. Durante la degustazione dalle ore 21 ci sarà l’intrattenimento musicale con il concerto live dei “Faby Zero”, cover band di Renato Zero. Si compone di Augusto Ottaviano (tastiere) Marco Di Vincenzo (batteria), Zelindo Di Giulio (basso) e Checco De Luca (chitarre). La stessa sarà guidata da Fabio Ponzo, imitatore di Renato Zero.

L’ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 329/1663229.