DADAbruzzo, gli eventi di settembre: il programma

PESCARA – Open day per insegnanti e famiglie, visite a Casa D’Annunzio e alla scoperta dell’abbazia benedettina tra gli appuntamenti in programma di DADAbruzzo per questo settembre 2019. Andiamo a vederli nei dettagli con i vari orari e prezzi.

CASA D’ANNUNZIO:

– Open day per insegnanti e famiglie – mercoledì 11 settembre ore 16.30:

Presentazione dell’offerta formativa 2019/2020 relativa al Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio e all’Abbazia di San Clemente a Casauria, con coffee break e visita al museo.

Per maggiori info: https://dadabruzzo.wordpress.com/2019/08/28/presentazione-offerta-formativa-2019-2020/

– Riscoprendo le radici di Gabriele d’Annunzio – giovedì 12 settembre ore 17.00:

La visita verrà effettuata soffermandosi sulla casa dove Gabriele d’Annunzio nacque e trascorse la sua infanzia, partendo dalla descrizione che il poeta ne fa nel “Notturno. Sarà l’occasione per ammirare anche alcune pregevoli opere d’arte abruzzese realizzate a cavallo tra XIX e XX secolo. Il costo del museo è di 4,00€ a persona. Il costo del servizio guida è di 4,00 € a persona (gratuità per bambini fino a 8 anni).

ABBAZIA DI SAN CLEMENTE A CASAURIA:

– Alla scoperta dell’abbazia benedettina – domenica 29 settembre ore 11.00:

La visita guidata porrà l’accento sulla storia della fondazione dell’abbazia, sulla descrizione degli ambienti liturgici e sulle peculiarità artistiche che fanno di San Clemente il monumento simbolo dell’arte medievale in Abruzzo. Al termine si visiterà anche l’Antiquarium “Calore” che conserva pregevoli reperti lapidei che un tempo decoravano la chiesa. L’ingresso all’abbazia è gratuito, il costo della guida è di 5,00 € a persona (gratuità per bambini fino a 8 anni).

BIGLIETTI

Le attività sono su prenotazione e a cura di DADAbruzzo, Associazione di Promozione Sociale e Culturale. Per info e costi: 388.2408406; dadabruzzo@libero.it; www.dadabruzzo.wordpress.com. Le iniziative sono rivolte ai soci e a chi desidera tesserarsi. Il costo della tessera associativa è di 3,00 €.