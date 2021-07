Pescara, fermato e arrestato durante un controllo stradale un 27enne

PESCARA – Nella serata di ieri personale della Sezione Polizia Stradale di Pescara ha tratto in arresto un ventisettenne pluripregiudicato di origini pugliesi. Lo stesso, rintracciato in occasione di un controllo su strada sulla SS 714 alla guida della sua autovettura con patente revocata, doveva espiare una condanna a 12 anni e 8 mesi di reclusione emessa il 6 di questo mese dalla Corte di Appello di L’Acquila per avere tentato assieme alla madre nell’estate del 2016 di uccidere il patrigno mediante somministrazione di un farmaco anticoagulante.

