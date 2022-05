Diretta Pescara – FeralpiSalò: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 8 maggio alle ore 19 si gioca Pescara – FeralpiSalò, gara valida per la Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Dove poterla vedere la partita

PESCARA – Tra le gare in programma per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C é Pescara – FeralpiSalò, che si gioca domenica 8 maggio, con calcio di inizio previsto per le ore 19. Di seguito informazioni su dove poter seguire l’incontro in diretta e la presentazione dell’incontro con le voci della vigilia e le probabili formazioni.

DIRETTA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 19 si potrà seguire la diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 18 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. La gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 253.

Le dichiarazioni di Zauri alla vigilia

“La Feralpisalò è una squadra molto forte che ha fatto bene nel suo girone. Squadra arrivata tonica, fisica, dinamica, in palla, non a caso é rrivata tera. Loro hanno avuto due partite in meno nelle gambe, ma questo non è un alibi. Rispettiamo il loro valore, ma anche noi siamo forti, conosciamo le nostre qualità e faremo la nostra partita per vincere. Poi sarà sempre il campo a dire la sua. Gli episodi faranno la differenza. Loro sono forti, bene organizzati; conosciamo benissimo le loro caratteristiche ma noi siamo consapevoli della nostra forza. Ovvio che bisogna migliorare gli errori ma abbiamo anche molte qualità e dovremo dimostrare quelle”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Luigi Carella della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Mauro Dell’Olio della sezione di Molfetta e Giacomo Pompei Poentini della sezione di Pesaro. Quarto uomo Federico Fontani della sezione di Siena.

I convocati del Pescara

14 Iacobucci Alessandro, 22 Sorrentino Alessandro, 33 Di Gennaro Raffaeke, 23 Cancellotti Tommaso, 168 Ierardi Mario, 5 Illanes Julián, 28 Ingrosso Gianmarco, 29 Nzita Mardochee, 3 Rasi Alessio, 27 Veroli Davide, 13 Zappella Davide, 16 Diambo Amadou, 19 De Risio Carlo, 8 Memushaj Ledian, 21 Pompetti Marco, 20 Pontisso Simone, 43 Blanuta Vladislav, 11 Cernigoi Iacopo, 52 Chiarella Marco, 97 Clemenza Luca, 40 Delle Monache Marco, 9 Ferrari Franco, 17 Rauti Nicola.

La presentazione del match

Gli abruzzesi, al primo turno dei playoff non sono andati oltre l’1-1 contro la Carrarese e al secondo é finita 2-2 con il Gubbio, ma si sono sempre qualificati in quanto avevano chiuso la stagione regolare con un miglior piazzamento: quinti nel Girone B a quota 65 punti con un cammino di diciassette partite vinte, quattordici pareggiate e sette perse, con cinquantasei reti segnate e quarantuno incassate. La Feralpisalò inizia ora i playoff essendosi piazzata al terzo posto nel Girone A, dietro a Sudtirol e Padova, con punti, frutto di venti vittorie, nove pareggi e nove sconfitte con cinquantasei gol fatti e ventinove subiti.

QUI PESCARA – Zauri, che dovrà fare a meno dell’infortunato Drudi e di D’Ursi, squalificato per due turni. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-2-1, con in porta Sorrentino; difesa composta da Zappella, Illanes, Ingrosso e Nzita. A centrocampo Pompetti, Pontisso e Memushaj; sulla trequarti Clemenza e Rauti, a supporto all’unica punta Ferrari.

QUI FERALPISALO’ – Vecchi dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con De Lucia in porta e difesa composta al centro da Legati e Bacchetti e sulle fasce da Bergonzi e Corrado. A centrocampo Guidetti, Carraro e Balestrero. Sulla trequarti Siligardi e Miracoli, a supporto dell’unica punta Guerra.

Le probabili formazioni di Pescara – FeralpiSalò

PESCARA (4-3-2-1): 22 Sorrentino; 13 Zappella, 5 Illanes, 28 Ingrosso, Nzita; 20 Pontisso, 21 Pompetti, 8 Memushaj; 97 Clemenza, 17 Rauti; 9 Ferrari. Allenatore: Zauri.

FERALPISALO (4-3-1-2) 33 De Lucia; 2 Bergonzi, 13 Legati, 6 Bacchetti, 19 Corrado; 8 Guidetti, 21 Carraro, 28 Balestrero; 26 Siligardi; 9 Miracoli, 17 Guerra. Allenatore: Vecchi.