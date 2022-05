Pescara Basket – Robur Osimo 67-52: il racconto della partita

Parte positivamente il cammino dei play off dei biancazzurri, sconfitta Osimo al termine di una gara sostanzialmente dominata

PESCARA – Iniziano con il piede giusto i play off per la Pescara Basket, che in gara 1 prevale sulla Robur Osimo al termine di una gara sostanzialmente dominata da Capitanelli e compagni per i primi trenta minuti, grazie alla solita difesa ferrea che ha praticamente annullato i principali pericoli della squadra marchigiana, soprattutto il temutissimo Dubois, per poi controllare il tentativo di rimonta ospite nell’ultima frazione e portarsi quindi sull’1-0.

Partono forte i biancazzurri, che con i canestri di Grosso, Fasciocco e Masciopinto si portano sul 14-3 dopo sei minuti di gioco. Osimo fa enorme fatica a trovare soluzioni d’attacco efficace, sbattendo più volte sul muro difensivo eretto da Capitanelli e compagni, i quali allungano ulteriormente fino a toccare il +15 sul 18-3, per poi chiudere sul 18-7 la prima frazione.

I canestri di Manoljovic e Cardellini scuotono Osimo in avvio di secondo quarto (19-14 al 13’), con i padroni di casa che trovano qualche difficoltà nell’andare a canestro, anche se continuano a mantenere un buon margine di vantaggio (23-14 al 15’), riallungando poi in maniera decisa fino a toccare il +17 sul 33-16 al 18’, con Capitanelli e Del Sole protagonisti, chiudendo all’intervallo lungo sul 39-22, nonostante la tegola del terzo fallo di Andrea Grosso, uno dei protagonisti assoluti della prima parte di gara.

In avvio di ripresa i biancazzurri scollinano oltre le venti lunghezze di vantaggio, volando fino al +25 sul 49-24 al 25’, chiudendo poi la terza frazione sul 51-33, ma subendo il tentativo di rimonta dei marchigiani, che ad inizio ultima frazione a -10 sul 54-44 al 36’, con i padroni di casa che nel frattempo perdono Capitanelli per raggiunto limite di falli. Osimo prova a credere nella clamorosa rimonta, tornando addirittura a -7 sul 56-49 al 37’, ma un canestro di Del Sole e tre triple consecutive di Pucci ricacciano indietro definitivamente gli ospiti (67-51 al 39’), mettendo fine a gara 1, che si chiude sul 67-52.

Gara 2 si giocherà al Palasport di Piazza Bellini ad Osimo (AN) giovedì 12 Maggio a partire dalle ore 21.00.

TABELLINO

PESCARA BASKET – ROBUR OSIMO 67-52 (18-7; 39-22; 51-33)

PESCARA: Testa n.e., Di Diomede 5, Masciopinto 8, Pucci 13, Perella, Del Prete n.e., Capitanelli 12, Del Sole 9, Seye n.e., Fasciocco 7, Traorè n.e., Grosso 13. Coach: Vanoncini.

OSIMO: Lisica, Ortenzi, Ferraro T.- 6, Cabrera 3, Maggi 8, Cardellini 7, Migliorelli 1, David 2, Ferraro J. 5, Manoljovic 4, Reimundo 6, Dubois 10. Coach: Pesaresi.

Arbitri: D’Aiello di Caserta e Del Gaudio di Massa di Somma (NA).

Usciti per cinque falli: Cabrera e Capitanelli.

Fallo tecnico a Capitanelli al 34’ ed alla panchina Pescara Basket al 36’.