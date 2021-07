Pescara, esito prima riunione del tavolo sulle periferie

PESCARA – Si é tenuta nella mattinata di ieri, 2 luglio 2021, la prima riunione del tavolo sulle periferie. All’incontro, presieduto dal Prefetto Di Vincenzo, coadiuvato dal Capo di Gabinetto dott.ssa Di Baldassarre, hanno partecipato l’assessore del comune di Pescara Adelchi Sulpizio, il vice Questore Robustelli, il Colonnello dell’Arma dei Carabinieri La Rocca, il Capitano della Guardia di Finanza Diana Rocco, il Tenente Giancaterino della Polizia municipale di Pescara, il professore Rovigatti dell’Universita’ d’Annunzio, la prof.ssa Puglisi dell’ufficio scolastico provinciale, i rappresentati delle associazioni Caritas, on the road, comitato di quartiere per una Nuova Rancitelli, Ceis, Prossimita’ alle istituzioni, Codici Abruzzo, Domenico Allegrino onlus.

Nel corso della riunione e’ emersa l’esigenza di una piena condivisione delle numerose e diverse inizative che sul piano sociale gli enti e le associazioni, a partire dal comune di Pescara, mettono in campo.

Aspetti importanti che il tavolo cerchera’ di valorizzare sono il rafformamento dell’identità territoriale e culturale delle aree piu’ complesse della citta’ anche attraverso la continuità negli interventi volti alla coesione sociale.

Di grande interesse il contributo che potrà essere fornito al tavolo dall’universita’ che ha già in corso analisi e studi e dall’ufficio scolastico provinciale con particolare riferimento alla dispersione scolastica. Su tale aspetto e’ stata sottolineata l’importanza non solo di assicurare la frequenza, ma anche di far si che ci sia una partecipazione attiva da parte degli studenti alla formazione scolastica.

Nel corso della riunione e’ stata anche condivisa l’opportunita’ di tenere il prossimo incontro del tavolo nel quartiere “Rancitelli”, con l’obiettivo di rendere effettiva l’osmosi tra istituzioni e territorio. in tale occasione si passera’ ad esaminare progettualita’ concrete, tenuto conto della poliedricita’ delle iniziative, gia’ avviate dal comune di pescara e dalle associazioni, che danno il senso della ricchezza sociale sulla quale la citta’ può fare affidamento.