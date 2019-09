Pescara, eseguiti i lavori di manutenzione al Parco Baden Powell

Sono stati rimossi i rifiuti ,è stato rasato il prato e si procederà con la sostituzione e riparazione della rete di recinzione divelta

PESCARA – Il Presidente della Commissione Ambiente Ivo Petrelli,tornato nel Parco Baden Powell di via Raffaello per verificarne le condizioni dopo le opere di ripristino con il vicepresidente Christian Orta e il consigliere comunale Alessio Di Pasquale, membro della Commissione,ha spiegato:

“Il Parco Baden Powell è sicuramente bello, grande, nuovo, inaugurato solo nel 2014 dalla giunta Albore Mascia, situato praticamente in pieno centro, a pochi metri da corso Umberto, frutto di una cessione di aree all’interno di un comparto edificatorio . Tuttavia negli ultimi cinque anni, amministrazione Alessandrini, anche questo piccolo gioiello ha subito fenomeni di degrado e di incuria che oggi sono evidenti. Nel corso del sopralluogo della Commissione, lunedì scorso, abbiamo trovato una discrepanza inspiegabile tra due lotti del parco: il primo, appena all’ingresso da via Raffaello, comunque sembrava ben curato e tenuto, seppur con qualche dettaglio ancora da sistemare, ma bastava varcare un cancello, quello che poi consente di accedere ai due campetti sportivi, per ritrovarsi in una zona coperta da rovi, erba alta, rifiuti.

C’era di tutto: sedie di plastica rotte, spaccate e abbandonate in mezzo all’erba non tagliata, una rete completamente divelta, che peraltro consente l’accesso ai campetti anche quando gli stessi sono chiusi, ovvero nelle ore notturne; un pozzetto scoperto, creando una situazione di rischio per eventuali passanti, bambini compresi. E i cittadini stessi hanno denunciato l’eccessiva permeabilità del parco: in sostanza chiunque, ragazzi, adolescenti, ma anche clochard e senzatetto riuscirebbero a introdursi nel parco facilmente a causa della rete di recinzione troppo bassa e addirittura, sino a qualche giorno fa, avevano allestito un vero accampamento tra i rovi, facendo i propri bisogni all’aperto sulle panchine e generando disagio e insicurezza tra i residenti. Abbiamo contattato gli uffici tecnici e abbiamo risolto il dilemma: in sostanza Ambiente Spa, ex Attiva, si è sempre occupata della manutenzione ordinaria del primo lotto del parco, quello più curato, e ora ha chiarito di doversi occupare anche del secondo lotto. Accertati i termini del servizio, gli addetti di Ambiente sono subito intervenuti per restituire dignità a tutta l’area: in poche ore sono stati puliti tutti gli spazi verdi, tolti i rovi, rimossi i rifiuti ed è iniziato il ripristino della rete di recinzione, opere eseguite sotto gli occhi dei cittadini soddisfatti. Da questo momento la pulizia di tutto il parco entrerà nel regime professionale di Ambiente Spa.

Restano ora da risolvere due ultimi problemi: il primo riguarda la sicurezza – ha ancora sottolineato il Presidente Petrelli – e in questo caso valuteremo con la giunta comunale la possibilità di installare anche in quest’area delle telecamere o anche di alzare ulteriormente la recinzione, in modo da renderla invalicabile dall’esterno soprattutto nelle ore notturne; poi resta la richiesta presentata dai cittadini del quartiere di prevedere anche in questo parco un’area di sgambamento per i nostri amici a quattrozampe, possibilità che valuteremo sempre con il sindaco Masci anche per la previsione di una spesa minima utile per attrezzare al meglio l’area stessa”.