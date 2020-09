Pescara, al Domus Mariae ripartito in sicurezza l’anno scolastico 20/21

La prima campanella delle Domus Mariae ha suonato puntuale il 14 settembre secondo un rientro scaglionato che si concluderà il 15

PESCARA – É ripartita in tutta sicurezza l’attività didattica dello storico istituto paritario Domus Mariae in via Pizzoferrato. E, soprattutto, é ripartita con rinnovato entusiasmo, nella certezza che quella educativa rimane la più necessaria e la più appassionante delle sfide. È quanto hanno comunicato ai rappresentanti di classe Andrea Leonello e Valentina Pistola, rispettivamente presidente della Fondazione Santa Caterina, che gestisce l’istituto, e direttrice di una scuola che nell’anno scolastico 2020-2021 accoglierà 260 bambini tra scuola dell’infanzia e scuola primaria con un corpo docente di circa 40 unità.

Tante le iniziative intraprese per una ripartenza in sicurezza. “Si tratta – ha spiegato Leonello ai presenti, tra cui anche il consigliere comunale Cristian Orta – di misure che in alcuni casi vanno anche oltre le linee guida ministeriali, ma che abbiamo preso nella consapevolezza che serenità e sicurezza della comunità scolastica soprattutto quest’anno devono essere al centro di ogni scelta. Per questo, il nostro ringraziamento va al responsabile della sicurezza, l’ingegner Paolo Valentini per il prezioso lavoro svolto”. In primo luogo, il numero di sezioni dell’infanzia è passato da tre a cinque gruppi, aumentando il rapporto tra spazio e bambini. Inoltre, è stato deciso di mantenere il servizio mensa, programmando turni ed evitando la promiscuità tra classi e bambini. Al riguardo, si stanno valutando anche forme di pagamento diverse da quelle del passato, per evitare ulteriori rischi. Nella scuola primaria, poi, è stato deciso di mantenere momenti di didattica digitale integrata per i bambini che si troveranno costretti per motivi di salute a stare a casa per un lungo periodo. In aggiunta, andando oltre le linee guida del Ministero, le Domus Mariae hanno predisposto il controllo della temperatura all’ingresso, compreso di sanificazione mediante una speciale apparecchiatura al momento in comodato d’uso ma che si vorrebbe acquistare tramite un progetto di fund raising”. Infine, con una certa soddisfazione, Leonello ha annunciato che si è concluso l’iter burocratico per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico, che fa seguito a significativi lavori realizzati in questi anni: “Grazie al lavoro dell’architetto Lorenzo Di Flamminio e dell’ingegner Antonio Pitocco, ora la nostra scuola ha superato tutti gli scogli amministrativi ed è perfettamente a norma. Siamo nel pieno di una sfida epocale – ha concluso – visto che dai tempi delle Seconda guerra mondiale non si vedeva una crisi simile ma, come ci ricordava don Julian Carrón al Meeting di Rimini appena concluso, ogni sfida può diventare una opportunità ponendo sempre al centro la salute e l’educazione dei nostri bambini e dei nostri figli. Ed è una sfida che abbiamo voluto accettare senza compromessi, con la stessa passione e lo stesso entusiasmo che ci caratterizzano da sempre”.

La direttrice Valentina Pistola, da parte sua, ha spiegato nel dettaglio le norme di comportamento e tutti gli accorgimenti presi per evitare assembramenti e situazioni di rischio, come gli ingressi e le uscite separati, indicati da simpatiche faccine colorate ad indicare i percorsi per ogni classe: “Abbiamo lavorato con tanta passione, e ora chiediamo a tutte le famiglie di sottoscrivere un patto di corresponsabilità, perché siamo certi che la sicurezza è il risultato di uno sforzo collettivo, che non può prescindere anche dal ruolo dei bambini e dei genitori”.

La prima campanella delle Domus Mariae ha suonato puntuale lunedì 14 settembre secondo uno schema di rientro scaglionato che si concluderà il giorno seguente, martedì 15 settembre.

Tutte le informazioni www.istitutodomusmariae.it e sulla pagina Facebook.