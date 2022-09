Pescara, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: arrestato 42enne

PESCARA – Operazione della Polizia di Stato che nell’ambito di alcuni controlli eseguiti nel pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 42enne trovato in possesso di quasi 100 grammi di hashish e 60 grammi di cocaina.

L’attività di polizia giudiziaria che ha visto coinvolte pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e della Squadra Volante, è scaturita dal controllo di un’auto con a bordo due persone avvenuto in prossimità della centralissima Piazza I° Maggio.

Gli operatori del Reparto Prevenzione Crimine, con l’immediato ausilio della Squadra Volante, insospettiti dalla targa prova fotocopiata, hanno proceduto all’identificazione degli occupanti, che sono stati perquisiti così come il mezzo di trasporto, rinvenendo la sostanza stupefacente nascosta nel borsello di uno di loro.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fine di spaccio e il PM della procura della Repubblica di Pescara ne ha disposto l’associazione presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida.