Riqualificazione del Pala Dean Martin di Montesilvano: pronto il progetto

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale ha concluso la fase progettuale della riqualificazione del Pala Dean Martin, ed entro l’anno dovrà assegnare i lavori del valore di un milione di euro. La struttura verrà ammodernata internamente ed esternamente tramite un finanziamento regionale, il progetto esecutivo degli interventi è curato dal dirigente comunale Marco Scorrano e dal tecnico Gianni Scannella.

A partire dal 2005 il Palacongressi ha evidenziato una crescente e costante popolarità fino ad assumere e consolidare la sua destinazione ricettiva, particolarmente idonea per accogliere eventi di carattere ed importanza internazionali.

Soddisfatti il sindaco Ottavio De Martinis e il consigliere delegato al Pala Dean Martin, Adriano Tocco. “Il Pala Dean Martin è una struttura dalle grandi potenzialità e fin dal nostro insediamento abbiamo provveduto a dei lavori di riqualificazione – afferma il primo cittadino – , ma solo con questo importante finanziamento regionale riusciremo a realizzare degli interventi necessari e urgenti, migliorando definitivamente alcune carenze strutturali. Inoltre, a differenza di altre amministrazioni comunali che ci hanno preceduto, siamo soddisfatti di aver evitato la privatizzazione della struttura portando avanti il Palacongressi come merita”.

“Il Pala Dean Martin rappresenta un importante punto di riferimento strategico per il turismo locale – spiega il consigliere Tocco -. Attraverso alcuni lavori riusciremo a rendere la struttura non solo più accogliente, ma soprattutto più funzionale e più sostenibile. I lavori dureranno sei mesi e proseguiremo a portare avanti tutti gli appuntamenti programmati”.

Nel corso degli anni il Palacongressi ha avuto bisogno di adeguare le sue molteplici potenzialità mediante specifici interventi e ristrutturazioni mirati ad arricchirne e migliorare le dotazioni tecniche e l’aspetto. Recentemente sono stati delineati diversi schemi di intervento per l’ampliamento e per l’adeguamento tecnico che riguarderebbero sia la parte visiva esterna che la parte distributiva della stessa con l’interno della struttura. Questo aspetto conferma la necessità di migliorare la parte tecnico/funzionale finalizzata a risolvere le problematiche sopra esposte. La nostra amministrazione comunale cercherà di ottimizzare gli interventi in un’ottica che tenda a privilegiare il miglioramento acustico, con degli allestimenti di travi americane sospese dotate di meccanismo di movimento motorizzato e di una zona specificamente destinata alla loro movimentazione formale della struttura mediante. Verrà dotata la zona superiore della sala di plafoni acustici sospesi con il compito di rinforzare la trasmissione del suono dal palco verso la sala. Verrà migliorata la superficie pavimentata, eliminando anche l’umidità di risalita dal basso. Sono inoltre previsti i necessari lavori per attivare la compartimentazione tra il palcoscenico ed i locali perimetrali sovrastanti. I lavori saranno eseguiti previo montaggio di opportuni ponteggi.

Nella sala plenaria il progetto prevede l’eliminazione dell’umidità di risalita sull’intera superficie pavimentata, nonché sulle pareti interne ed esterne, mediante la sperimentazione (in corso d’opera) della tecnologia water dry, sviluppatasi e brevettata in Germania; la stessa funziona grazie ad un semplice fenomeno fisico esercitato dal campo magnetico.

Per le manifestazioni resteranno nella sala le poltroncine di pregio rosse esistenti. I loggiati e la zona di regia al piano rialzato non sono per ora oggetto di revisione, ma vengono lasciati inalterati per un sistema di possibili interventi futuri volti a migliorarne la fruizione e l’integrazione visiva con la sala e la risposta acustica.

Inoltre, ci sarà una particolare attenzione agli impianti di climatizzazione. Infine sono previsti lavori di pulizia delle mura esterne rivestite con mattoncini mediante sabbiatura, sostituzione e revisione delle porte interne ed esterne, realizzazione di cancellate, revisione e sostituzione di infissi e tendaggi, realizzazione di accesso pedonale da viale Aldo Moro, restaurazione localizzata di parti di pavimentazione interna, ristrutturazione dei servizi igienici, tinteggiatura di ambienti interni; sistemazione dell’area esterna e delle parti perimetrali dell’edificio. Infine, interventi di miglioramento acustico, revisione ed ottimizzazione dell’impiantistica in generale e la realizzazione di nuovo impianto di illuminazione esterna.