Spoltore, Giro in auto d’epoca per i borghi recupera il 2 ottobre

SPOLTORE – Domenica 2 ottobre 2022 torna il “Giro in auto d’epoca alla scoperta dei Borghi di Spoltore”, dopo il rinvio del 25 settembre a causa della pioggia: il ritrovo del raduno, quest’anno organizzato in collaborazione con il Club Automoto Storiche Teramo e Asi, è alle ore 9.00 in via Basilea a Villa Raspa. Partecipano la Pro Loro Terra dei 5 Borghi e la Pro Loco di Caprara, nell’ambito del progetto di promozione turistica e culturale Spoltour.

Dopo la colazione, la carovana partirà in direzione del Convento di San Panfilo, passando per via Pescarina e costeggiando la Torre De Sterlich. Alle 10.30 l’arrivo al Convento, per un visita guidata. Al termine, le auto arriveranno in piazza Di Marzio e via dei Calderai: alle 11.30 inizia il convegno sulla storia automobilistica di Spoltore, nella Biblioteca Comunale. Dopo il pranzo, alle ore 15.30 si raggiungerà Caprara di Spoltore, per una visita del Parco di Villa Acerbo con al termine una degustazione di dolci tipici.

“Da anni ormai organizziamo con regolarità eventi di promozione del nostro territorio” sottolinea il sindaco Chiara Trulli. “E’ la formula di Spoltour, che continueremo ad alimentare e potenziare nei prossimi anni”. “L’ampiezza e varietà del territorio comunale si presta ad iniziative di questo genere” prosegue l’assessore alla cultura Roberta Rullo. “I cinque borghi possono diventare una vetrina, non solo delle bellezze paesaggistiche, ma anche della nostra storia: il legame con il mondo dell’automobilismo è per questo uno dei più naturali e funzionali”. In passato Spoltore ha ospitato il punto più spettacolare del circuito di Formula 1, con i dislivelli e le curve numerose e veloci apprezzate all’epoca anche da Enzo Ferrari, che le ricordava come “un banco-prova ideale per la sorgente industria automobilistica italiana”.