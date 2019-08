Pescara, detenzione e traffico droga: arrestato un 20enne ricercato

PESCARA – Nella mattinata odierna personale della Squadra Volante, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, è intervenuto presso via Tiburtina. I Poliziotti hanno notato un giovane di nazionalità nigeriana aggirarsi con atteggiamento sospetto. Alla vista degli agenti il giovane ha tentato di eludere il controllo di polizia, ma è stato prontamente bloccato ed identificato per I.S. 20enne nigeriano domiciliato a Bologna.

Immediati accertamenti di polizia giudiziaria hanno permesso di verificare che il predetto risultava ricercato, essendo stato emessa a suo carico misura cautelare della custodia in carcere dal G.I.P. di Bologna, per il reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, in concorso con altri 9 connazionali. I poliziotti, pertanto, lo hanno tratto in arresto e lo hanno condotto presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.