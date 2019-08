La Notte di San Lorenzo a Pescara, il programma

Il 10 agosto tanti eventi e negozi aperti per lo shopping fino a tarda serata. Ecco i principali appuntamenti da seguire

PESCARA – L’assessore al Turismo Alfredo Cremonese ha presentato questa mattina in sala Giunta del Comune di Pescara la manifestazione “La notte di San Lorenzo- Shopping sotto le stelle”, iniziativa che si terrà Sabato 10 agosto e si protrarrà fino a tarda serata.

Affiancato dai rappresentanti della Confcommercio e Confartigianato, dal presidente della Commissione Turismo, Cultura e Grandi Eventi Manuela Peschi, dai consiglieri Christian Orta e Zaira Zamparelli e dalla Dirigente del Settore Istruzione, Cultura e Turismo, Maria Gabriella Pollio, l’assessore Alfredo Cremonese ha illustrato la scaletta degli eventi e ha ringraziato gli Uffici e le associazioni che in pochissimo tempo e grazie a un ottimo lavoro di sinergia, sono riusciti da organizzare un evento che sta diventando un punto di riferimento delle notti estive cittadine.

PROGRAMMA

In Corso Vittorio Emanuele II ci saranno 5 punti musicali (con DJ set, Piano Bar, band di musica Pop), scuole di ballo, trampolieri, proiezioni di film di animazione, il mercatino, 2 aree di giochi gonfiabili per bambini, il Simulatore 3D e un’esposizione di Moto. In Corso Umberto si esibirà una band e ci sarà una scuola di ballo. In Via Firenze ci saranno diversi angoli di musica così come in via Roma. In via Trento è prevista un’esposizione di auto d’epoca e moto, un’area per i giochi dei bambini e un’area per la proiezione di film di animazione. Il tutto, ovviamente, legato insieme dalle attività commerciali aperte e fruibili per lo shopping serale e notturno.

L’assessore Cremonese ha precisato che l’evento non ha avuto costi per il Comune e che tutte le iniziative sono state elaborate dai Commercianti.

Vincenzina De Sanctis, presidente del settore FEDERPREZIOSI della Confcommercio, portando anche il saluto di Marina Tucci dell’Associazione “Viviamo Pescara”, ha sottolineato lo spirito collaborativo tra tutti i soggetti interessati all’organizzazione ricordando che verrà interessato tutto il Quadrilatero del Centro Commerciale Naturale. Particolare attenzione merita l’area Food ma verranno proposti eventi musicali e iniziative ricreative, per offrire un ventaglio di eventi a chi decide di fare shopping nella notte di San Lorenzo.

Barbara Lunelli (Confartigianato) ha sottolineato la sinergia tra tutte le associazioni di categoria e ha ricordato che si tratta di un appuntamento importante per i commercianti e gli artigiani di Pescara, tutti uniti per permettere la buona riuscita dell’evento.

La consigliera Zaira Zamparelli ha voluto sottolineare la preziosa collaborazione di Francesco Marino dell’Associazione “Periferie in Centro”.