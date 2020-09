Pescara, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: un arresto

PESCARA – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato, nell’ambito del servizio di rafforzamento del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha eseguito una perquisizione a carico di P. M. che alloggia presso un affittacamere ubicato nella zona portanuova di Pescara.

Nel corso della perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente e precisamente: kg 1,9 circa di marijuana oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

P.M. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G., in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dal Sostituto Procuratore di Turno.