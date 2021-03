Pescara, dal progetto europeo “Life + A_Greenet” 500mila euro

Saranno investiti nella riqualificazione della Pineta Riserva naturale Dannunziana e per interventi di microforestazione

PESCARA – Una notizia estremamente favorevole per la città di Pescara e per il suo patrimonio arboreo. E’ stata infatti pubblicata, sul sito on line del progetto europeo “Life + A_Greenet”, la comunicazione della concessione di risorse complessive per 3,5 milioni di euro a favore dei soggetti partners partecipanti, vale a dire la Regione Abruzzo (quale capofila), i comuni di Ancona, Pescara e San Benedetto del Tronto, la Ats Comuni Costieri teramani, oltre a Unicam, Res Agragria e Legambiente. Al capoluogo adriatico andranno complessivamente 500.000 Euro, di cui 277.566 tramite il finanziamento UE e il rimanente come quota di compartecipazione. Le risorse saranno impiegate per interventi attesi da anni e che ora, finalmente, potranno essere messi in programma.

Il progetto prevede infatti un’azione di restauro della pineta nella zona sud di Pescara, all’interno della Pineta Riserva Naturale Dannunziana, andandosi oltretutto a integrare con interventi di rigenerazione del suolo; particolare attenzione sarà riservata alle aree degradate della pineta, in particolare del così definito comparto 4 che ha subito un vistoso impoverimento del patrimonio arboreo.

Le altre due linee d’intervento previste nel piano finanziato dall’Ue sono relative ad attività di micro forestazione urbana, in gergo tecnico, che interesseranno in primis l’area in cui gravita l’ospedale civile cittadino, dove saranno poste in essere piantumazioni di specie quali aceri, pero da fiore, olivo e alberelli che tollerano i tassi d’inquinamento; l’ultimo settore urbano interessato sarà quello di Viale Bovio, con piantumazioni accomunabili a quelle della zona del nosocomio cittadino.

“E’ una notizia di rilievo per la tutela del verde di Pescara – ha detto il sindaco Carlo Masci – che interviene nel più ampio complesso delle iniziative che vogliono disegnare per Pescara una prospettiva “green” attraverso sistemi di mobilità non inquinanti o, come in questo caso, con l’ampliamento del patrimonio verde quale elemento determinante per il decoro urbano e per l’ambiente. Importantissimo sarà in particolare il piano di restauro arboreo alla Pineta Dannunziana. Mi complimento con i nostri uffici e con quelli della Regione che, insieme, hanno raggiunto questo obiettivo”.