PESCARA – Nella mattinata di oggi, 25 luglio 2019, il personale della Squadra Volante impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati interveniva presso in via Basento dove rintracciava in strada il pescarese G.P. 33enne pluripregiudicato per reati contro la persona (tra cui atti persecutori/stalking) ed in materia di stupefacenti.

Immediati accertamenti di polizia giudiziaria permettevano alla Volante di accertare che il predetto era ricercato dovendo espiare a seguito di condanna definitiva per lesioni personali e spaccio di stupefacenti la pena della reclusione per anni 2 e mesi 5. Pertanto, i poliziotti lo traevano in arresto e lo conducevano presso la locale casa circondariale.