PESCARA – Continuano i controlli nei locali d’intrattenimento serale/nottumo della citta’ di Pescara e della Provincia, come peraltro ribadito nei giorni addietro dal Questore di Pescara Misiti. L’attività di monitoraggio del fenomeno della movida, analizzato anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha messo in evidenza che, in diverse aree cittadine, punti nevralgici di aggregazione sociale, si verificano situazioni di criticità che sfociano spesso in episodi di violenza, con conseguenti risvolti negativi anche sul profile dell’Ordine e della sicurezza pubblica.

La scorsa notte, attraverso il servizio interforze, realizzato con l’impiego di personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono state vigilate le zone di Pescara Vecchia e di via Cesare Battisti e Piazza Muzii, controllando diversi esercizi ed accertando violazioni di carattere amministrativo riguardanti, in particolare l’0messa manutenzione del misuratore fiscale ex art. 6 Decreto Legislativo n. 471/1997.

I controlli hanno riguardato soprattutto il divieto di mescita di bevande alcoliche dopo le ore 03.00 ed il rispetto dell’orario di chiusura dei locali entro 1e ore 04.00, cosi come previsto da Ordinanza sindacale, senza tuttavia riscontrare irregolarità sotto tali profili