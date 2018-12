ROSETO DEGLI ABRUZZI – É una De’Longhi cinica quella che conquista i due punti sul parquet del PalaMaggetti, con gli Sharks che hanno ceduto solamente nel finale dopo una grande rimonta. I veneti, grazie a questa vittoria, mantengono il secondo posto , dietro la Fortitudo, mentre Roseto rimane a quota 8, in un gruppone composto da 6 squadre e con Cagliari che sale a 4 punti: l’ex Varese Wayns sblocca i suoi dopo 10′ difficili, diventando mattatore all’intervallo con 11 punti . Nel secondo tempo ci hanno pensato Burnett e Tessitori (29 punti in due) ad alzare il livello del gioco e indirizzare il match sui binari ospiti. Per i biancazzurri ( out Bushati e Penè ), autori comunque di una buona partita, non basta un Person da 21 punti e un Akele da 11 e 9 rimbalzi , Sherrod chiude con 10, mentre da segnalare la prova coriacea e tutto cuore del duo Panopio-Ianelli. Dall’altra parte Burnett chiude con 15, Tessitori 14, Wayns 11 e Uglietti 10.

CRONACA DELLA PARTITA

Coach D’Arcangeli parte con Rodriguez-Nikolic-Person-Akele e Sherrod, risponde Menetti con Wayns-Burnett-Alviti-Lombardi e Tessitori: iniziano bene i padroni di casa, e spinti da Akele e Rodriguez vanno sul 10-2. Prova ad accendersi Uglietti per gli ospiti con 4 di fila, ma sull’altro lato Sherrod trova due volte il fondo della retina e Roseto rimane avanti nel punteggio. Un canestro del neo entrato Panopio, insieme ad un paio di liberi ospiti chiudono la frazione sul 16-13. Ancora Panopio per il +5: non si segna praticamente mai, la partita rimane intensa e con le due squadre già cariche di falli. Ci pensano Antonutti e un indiavolato Wayns a firmare un contro parziale, che significa primo sorpasso trevigiano sul 18-19 al 14°. Il play americano della De’Longhi continua a creare diversi problemi alla difesa biancazzurra (11 punti con 4/8 al tiro) e scrive +7 per i bianco blu al 18°. Gli Sharks segnano la miseria di 2 punti in 5 minuti, chiudendo all’intervallo sotto di 10, 24-34.

Dopo l’intervallo, Person, sino a quel momento nullo, comincia a fare la differenza, anche se Treviso prova subito a scappare grazie a Tessitori ed Alviti, 32-46 al 25°. 8 punti in un amen per la guardia ex Troy di Roseto, e la gara che si riaccende , anche grazie al rumoroso pubblico del PalaMaggetti. Gli Sharks si affidano ad una difesa molto aggressiva e il clima diventa infuocato: Akele torna ad essere un fattore, ne mette 5 consecutivi e il periodo si chiude sul 42-48. Coach D’Arcangeli, negli ultimi dieci minuti, riparte con Panopio e Ianelli, Pierich mette i primi due punti della gara, Akele lo segue a ruota e gli Sharks sono a meno due. Il primo canestro ospite arriva dopo tre minuti con il solito Tessitori, e la gara va avanti sempre su distanze minime, sui 2/3 punti. Person con due liberi rimette a un punto le due squadre, l’americano avrebbe anche la palla della parità due azioni dopo ma il suo tiro da tre va lungo: e allora Treviso mette il turbo con Burnett , che ne segna 7 di fila spegnendo ogni velleità di rimonta locale, con la gara che si spegne di lì a poco sul punteggio di 58-67.

TABELLINO

ROSETO SHARKS – DE’ LONGHI TREVISO 58-67 ( 16-13, 8-21, 18-14, 16-19 )

Roseto: Palmucci n.e. , Person 21 , Cocciaretto n.e. , Rodriguez 6 , Ianelli , Nikolic 4 , Eboua , Bayehe n.e. , Sherrod 10 , Akele 11 , Panopio 4 , Pierich 2 All. D’Arcangeli

Treviso: Tessitori 14 , Burnett 15 , Sarto 3 , Alviti 5 , Wayns 11 , Antonutti 7 , Imbrò n.e. , Saladini n.e. , Chillo , Uglietti 10 , Lombardi 2 All. Menetti

NOTE: Tiri da 2: Roseto 12/33 ; Treviso 17/32

Tiri da 3: Roseto 4/25 ; Treviso 5/19

Tiri Liberi: Roseto 22/32 ; Treviso 18/26

Rimbalzi: Roseto 38 ( 13 offensivi ) ; Treviso 36 ( 7 offensivi )

Assist: Roseto 8 ; Treviso 7

USCITI PER 5 FALLI: Rodriguez ( Roseto )

SPETTATORI: 2300