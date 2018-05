Pescara, completato il collegamento fra Lungomare sud e via Figlia di Iorio

Blasioli: “Al via lo sfalcio nell’area di via Barbella, avremo 190 posti auto”

PESCARA – Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Blasioli rende noto che è stata completata oggi la strada di collegamento tra il lungomare e via Figlia di Iorio.Domani, tempo permettendo, sarà realizzata la segnaletica provvisoria perché su tale strada saranno deviate le auto che non correranno per circa 2 settimane dinanzi agli stabilimenti.

Precisa ancora Blasioli:

“La nuova viabilità temporanea consentirà di lavorare sul marciapiede lato mare per il suo allargamento. Da circa tre metri diverrà un marciapiede largo circa 14 e comprensivo della pista ciclabile, acquistando bellezza e fruibilità a vantaggio di tutta la zona. Terminato questo lavoro inizierà la pavimentazione della passeggiata che concorderemo con gli stabilimenti balneari, affinché si possa proseguire limitando al massimo i disagi.

Intanto è stata votata in Giunta la delibera che autorizza il dirigente a predisporre lo sfalcio del parcheggio di via Barbella. Se il tempo lo consentirà recupereremo 190 posti auto già per la prima settimana di giugno, in tempo per la stagione balneare, amplificando notevolmente, così, la possibilità di sosta della zona”.