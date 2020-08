Daniele Orlando, recital con I Solisti Aquilani per D’Arte e Musica

Il primo violino dei Solisti Aquilani chiuderà la rassegna con una breve tournée a Caporciano, Fossa, Tornimparte, Castelvecchio Calvisio e L’Aquila

L’AQUILA – Volge al termine la Rassegna D’Arte e Musica: una serie di incontri con I Solisti Aquilani che si è snodata a partire dal 10 agosto, nella città capoluogo e in altri Comuni della provincia tra le austere architetture e gli stupefacenti cicli di affreschi di Chiese ed Abbazie.

San Pietro della Ienca, le Chiese di S. Maria de’ Centurelli (Caporciano), Santa Maria ad Cryptas (Fossa), S. Panfilo (Tornimparte), San Giovanni Battista (Castelvecchio Calvisio), il Convento di San Francesco sono stati lo straordinario contenitore di concerti che hanno spaziato dalla musica del Settecento fino ai nostri giorni. Gli ultimi appuntamenti, tutti alle ore 18.00, con il fitto percorso intessuto tra musica, architettura e pittura sono affidati a Daniele Orlando, primo violino dei Solisti Aquilani che proporrà un recital particolarmente impegnativo e di grade suggestione, interamente dedicato a J.S. Bach.

Allievo di Denes Szigmondy – discendente della celebre scuola di Zino Francescatti e Carl Flesch – Daniele Orlando si è in seguito perfezionato con Ana Chumachenco e Boris Kuschnir. A soli 17 anni ha debuttato come solista con il Concerto di P. I. Tschaikowsky diretto da Donato Renzetti. Ha tenuto concerti da solista e in formazioni da camera in Europa e negli Stati Uniti collaborando con artisti quali Krzysztof Penderecki, Bruno Canino, Antonio Anselmi, Ramin Bahrami, Alessandro Carbonare, Michele Campanella. Con Giovanni Sollima ha eseguito il doppio concerto di Donizetti per la festa della Repubblica Italiana in diretta TV RAI 1 dal Salone dei Corazzieri del Quirinale. Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche per etichette. E’ stato membro della Gustav Mahler Jugend Orchester, della European Union Youth Orchestra e dell’ Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado. Dal 2014 è violino di spalla de I Solisti Aquilani. Suona un Giovan Battista Ceruti del 1805.

Nel corso di questa breve tournée eseguirà la Sonata III in Do Maggiore BWV1005, la Sonata I in sol minore BWV 1001e la Partita II in Re Maggiore BWV 1004. Prima tappa Caporciano il 2 settembre (Chiesa Santa Maria de’ Centurelli), a seguire Fossa il 3 settembre (Sagrato Chiesa Santa Maria ad Cryptas), Tornimparte il 4 settembre (Sagrato Chiesa San Nicola) , Castelvecchio Calvisio il 5 settembre (Chiesa San Giovanni Battista) e infine L’Aquila, fraz.ne Onna il 7 settembre (Casa Onna). Il concerto che si terrà a Castelvecchio Calvisio è dedicato a Giovanni Cialone, architetto aquilano e storico ambientalista recentemente scomparso.

Ingresso Gratuito. Obbligatorio l’uso della mascherina per partecipare agli eventi. Tutti gli spettatori sono invitati a rispettare le norme per la prevenzione del contagio.