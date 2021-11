Pescara, Cimitero di Colli Madonna: consegnati i lavori di consolidamento

PESCARA – L’amministrazione comunale di Pescara, raccogliendo sollecitazioni provenienti da più parti, interviene al cimitero di Colli Madonna per recuperare situazioni di criticità strutturale venutesi a creare nel corso degli ultimi anni e mai adeguatamente affrontate. Una condizione ereditata dall’attuale governo cittadino e che ha reso necessaria un’azione tempestiva. E ieri mattina sono stati infatti consegnati i lavori di “Consolidamento e Messa in sicurezza del Cimitero Colle Madonna” alla ditta Franchella Angelo Eredi Srl. Il progetto è relativo a interventi nella porzione orientale del cimitero, dove vi è la presenza di manufatti, in muratura e cemento armato, che si presentano in precarie condizioni statiche; si tratta di criticità determinate soprattutto da sfaldamenti che si sono ulteriormente evidenziati a seguito delle intense precipitazioni verificatesi nel periodo invernale negli anni 2015-2017-2019. Effetti che sono immediatamente percepibili alla vista attraverso evidenti cedimenti, fessure e sgretolamenti che hanno reso necessaria un’azione da parte del settore Lavori Pubblici del Comune, anche a seguito dell’esecuzione di una necessaria indagine geognostica.

“La situazione in atto ha oltretutto comportato, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità – ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia – l’interdizione di alcuni spazi all’utenza che periodicamente, in particolare in occasione delle specifiche festività, lì si reca per il culto ai defunti”.

Le sollecitazioni che agiscono sul muro di sostegno dell’ala ovest, retrostante il locale adibito a magazzino, hanno generato fessure alla struttura del magazzino, mentre i loculi cimiteriali adiacenti manifestano dei cedimenti differenziali che interessano le fondazioni. Il progetto esecutivo di consolidamento e di messa in sicurezza sarà realizzato in circa 6 mesi, essendo stati evidentemente ottenuti il rilascio dei pareri del Genio Civile, essendo stato approvato il progetto definitivo-esecutivo e consegnati i lavori in data odierna. L’importo di aggiudicazione dei lavori ammonta a 335.871,10 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), oltre l’Iva. Il responsabile unico del procedimento è l’architetto Raffaella Bettoni.