“Istantanea su Murap Festival”: domani incontro culturale all’Aurum di Pescara

La Conversazione con Luca Beatrice e Raffaele Di Giannantonio consentirà di riflettere sulla prima edizione di Murap Festival 2021, con cui Pescara ha puntato sul muralismo urbano contemporaneo

PESCARA – Un progetto, il MURAP Festival, che ha raccolto in estate unanimi consensi e che ha poi celebrato in fotografia il valore e la bellezza dell’arte espressa in una delle sue forme evolutive più interessanti, qual è appunto il muralismo urbano contemporaneo inteso come strumento pubblico di valorizzazione dello spazio urbano. Un successo, quello registrato dalla Mostra “Istantanea su Murap Festival”, che ha impreziosito gli spazi del Circolo Aternino di Piazza Garibaldi dal 7 al 13 novembre scorsi, un evento che ha fissato in immagini l’eredità della prima edizione di Murap; mercoledì primo di dicembre la manifestazione vivrà invece il suo secondo momento dando vita a una Conversazione che si terrà, a partire dalle ore 18, presso la Sala d’Annunzio dell’Aurum. All’incontro culturale interverranno:

Luca Beatrice, critico d’arte, docente all’Accademia Albertina di Torino, già curatore del Padiglione Italia alla 53ª Biennale d’arte di Venezia 2009;

Raffaele Di Giannantonio, professore associato (abilitato ordinario) di Storia dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. I lavori saranno coordinati e moderati dalla filosofa Benedetta Di Marzio, e saranno introdotti dall’architetto Alessandro Sonsini, curatore di MURAP Festival.

La conversazione, che sarà diffusa in diretta streaming sulla pagina FB di Aternum Fotoamatori Abruzzesi, ha lo scopo di riflettere sulla prima edizione di MURAP Festival 2021, con cui Pescara ha scommesso sul muralismo urbano contemporaneo, cioè su una forma di arte pubblica che, nata dalla Street Art, negli ultimi anni ha acquisito una connotazione che la sta spostando dalla categoria della Pittura verso la categoria degli Strumenti di Trasformazione Urbana.

Ricordiamo i numeri e i contenuti registrati la scorsa estate da MURAP Festival 2021:

· realizzati 550 mq. di muri dipinti

· hanno partecipato 4 artisti di fama internazionale

· interessati 3 luoghi urbani

· coinvolte, nel processo creativo dei murali, le comunità di Zanni e San Donato.

Da rimarcare come, durante il periodo di realizzazione delle opere, si sia anche tenuto il convegno “ Dalla Street Art al muralismo urbano contemporaneo”, con importanti relatori del settore. Su questa straordinaria esperienza artistico-culturale, nel mese di ottobre è stato presentato al pubblico il cortometraggio “Croma” di Dino Viani, con il quale il regista ha raccontato la sua percezione del MURAP Festival 2021.