A Pescara il chitarrista degli Iron Maiden, Dennis Stratton

PESCARA – Lunedì 16 dicembre alle ore 21 Dennis Stratton intratterrà un “Meet & Greet” con i fans e con tutti gli appassionatidi musica presso l’enoteca ArtDiWine in via Marco Polo n. 15/1. Nel corso dell’evento il chitarrista di fama mondiale ufficializzerà la sua collaborazione con la band abruzzese “MAIDENDIVISION” che lo accompagnerà nel suo prossimo tour nel centro-sud Italia, celebrativo del quarantennale dall’uscita del primo omonimo album degli Iron Maiden (pubblicato da EMI il 14 aprile del 1980). Prima dell’incontro con il pubblico è prevista una conferenza stampa nel corso del quale saranno lanciati “in diretta” glieventi dei primi tre concerti in Italia, previsti per il 23 e 24 gennaio a Chieti (presso il live club Stammtisch Tavern) e 25 gennaio a Roma (presso il live club Locanda Blues). Seguirà dalle ore 22,30 un “welcome party” aperto a tutti.

Sarà ospitata all’evento la “ History Life Onlus” la quale, nella persona del suo presidente sig. Federico Storti, raccoglieràl’autografo del famoso chitarrista su alcuni dischi e foto che verranno poi messi in asta al fine di raccogliere fondi per i progetti benefici perseguiti dalla ONLUS per il biennio 2020/2021: tali progetti attengono alla costituzione di un fondo per 10 borsedi studio da 500,00 euro l’una dedicate a studenti meritevoli ma economicamente disagiati ed al rinnovo, peri il terzo anno consecutivo, di un fondo a sostegno di Amref (tra i supporters della ONLUS nel mondo della musica compaiono anche: Tina Turner, NicolaPiovani, Adriano Celentano, Paolo Conte, Andrea Bocelli, Fausto Leali, Al Bano, Jovanotti, J-AX, Fedez, Orietta Berti, Raffaella Carrà, Elisa e molti altri).

NOTE BIOGRAFICHE:

Dennis Stratton:

Dennis Stratton (Londra, 9 ottobre 1952) è un chitarrista, cantante e compositore britannico. Ex componente del gruppo Heavymetal Iron Maiden. Registrò l’album d’esordio degli Iron Maiden del 1980, l’EP e videoclip Women in Uniform, i relativi singoli ed il rarissimo “Live+One” registrato al leggendario locale Londinese “Marquee”. Dopo la fine della prima parte del tour Europeodi spalla ai KISS, venne sostituito dal chitarrista Adrian Smith.Nel 1995 Stratton, assieme a Paul Di’Anno e Nigel Glockler (Saxon) diede vita ad un progetto chiamato The Original Iron Men con cui ha pubblicato tre albums (1995 – The Original Iron Men; 1996 – The Original Iron Men 2; 1996 – As Hard As Iron). Attualmente è membro fondatore della band Lionheart che rilascerà il proprio nuovo album proprio nel corso del 2020.

Iron Maiden:

Gli Iron Maiden sono un gruppo musicale heavy metal britannico,formatosi a Londranel 1975 e considerato uno dei gruppi più importanti ed influenti del genere. Pubblicarono il loro album di debuttoil 14 aprile 1980, ad oggi hanno pubblicato sedici album di studio, oltre a molteplici lives e singoli, vendendo oltre cento milioni di copie. Il 20 luglio 2020 saranno in Italia per un concerto a Bologna.

Maiden Division:

I Maiden Division nascono nel 2018 come tribute band del gruppo Heavy Metal britannico Iron Maiden. Sono l’unica band italianache riproduce l’attuale formazione degli Iron Maiden con tre chitarre, al dichiarato scopo di: “rendere omaggio agli Iron Maiden riproducendo fedelmente i loro brani, nota per nota, come essi stessi li eseguono in sede live”. Nel corso del 2019 i Maiden Division hanno tenuto venticinque concerti, cavalcando i palchi dei più importanti Rock Festivals abruzzesi e registrando il Sold Out nei principali Live Clubs della regione. Il 22 novembre si sono esibitipresso il prestigioso Rock n Rolla nella citta di Iasi (seconda città della Romania in ordine di grandezza) raccogliendo il consenso del pubblico internazionale. Il 20 dicembre 2019 si esibiranno a Forlì (FC) ed il 21 dicembre a San Lorenzo in Campo (PU) perdue date uniche in Emilia Romagna e Marche.

Info, management & booking: ☎ 320.4428066