Pescara, il centro Sportivo Le Naiadi festeggia i 50 anni

Iscrizioni da guinness nei due giorni di Open Day

PESCARA – Il centro sportivo le Naiadi festeggia i suoi 50 anni con porte aperte e attività gratuite per tutta la cittadinanza. E la risposta dei pescaresi è stata eccezionale: “Siamo entusiasti dell’affluenza di sabato e domenica scorsa – ha detto l’amministratore della Progetto Sport Impianti, Vincenzo Serraiocco –. Pescaresi, ma anche abitanti dell’area metropolitana e zone limitrofe hanno invaso festosamente la nostra struttura per provare corsi o semplicemente per fare una nuotata in piscina o per partecipare ai tantissimi eventi collaterali delle due giornate di Open Day: abbiamo avuto il record di iscrizioni degli ultimi anni, una soddisfazione enorme perché tutti gli sforzi fatti in questi diciotto mesi di nostra gestione sono stati ripagati”.

Infatti per i Cinquant’anni dello storico centro sportivo e centro aggregativo per migliaia di persone, il presidente Serraiocco ha trasformato la visione e la mission della struttura rendendola fruibile a tutte le fasce d’età con un occhio particolare alle famiglie, oltre ovviamente, a promuovere la cultura dello sport:

“Abbiamo restituito gli “antichi fasti”: quest’estate abbiamo realizzato e organizzato eventi di eccellenza sportiva come il Grand Prix di Triathlon che ha portato i migliori atleti del Mondo della multidisciplina, abbiamo riportato la grande musica con i Concerti sotto le Stelle e poi in agosto abbiamo visto cantare per i pescaresi la Regina dello Swing, Norma Miller. Un successo di pubblico che ha restituito la dignità che spetta a una struttura come questa”.

Ma è solo l’inizio: fino alla fine dell’anno, infatti, sono previste altre iniziative per festeggiare questi cinquant’anni meravigliosamente portati.

(nella foto l’Infopoint alle prese con nuovi e vecchi utenti)