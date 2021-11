Pescara, case Ater: Pettinari incontra i cittadini in Via Rigopiano

Il Vicepresidente del Consiglio regionale denuncia che 20 appartamenti sono disabitati e non sono ancora stati riassegnati; invita altresì la Regione a utilizzare gli incentivi messi a disposizione dal Governo per ristrutturare le case delle periferie della città

PESCARA – Ancora 20 appartamenti di proprietà pubblica sono murati e disabitati in Via Rigopiano a Pescara, mentre oltre 600 famiglie perbene aspettano in graduatoria che venga assegnato loro un alloggio Ater. Un vero e proprio paradosso che ieri mattina è stato denunciato dal Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che è tornato nel quartiere e ha incontrato stampa e cittadini: “Questi appartamenti rischiano di essere nuovamente occupati abusivamente da delinquenti – spiega Pettinari – stanno qui a marcire mentre tanta brava gente è in attesa di una casa. Riassegnare queste abitazioni ai cittadini onesti che ne hanno diritto è un passo indispensabile per riqualificare il tessuto sociale di questo angolo di periferia”.

“Il passo successivo deve essere quello della riqualificazione urbana. – Incalza Pettinari – Chiedo a Regione Abruzzo di utilizzare tutti gli incentivi messi a disposizione dal Governo, come ad esempio il Superbonus, per ristrutturare le case delle periferie di Pescara. Non solo qui in via Rigopiano, ma anche le Gescal, Rancitelli, Fontanelle, San Donato, Zanni, Borgo marino nord e sud e il quartiere San Giuseppe in zona Ospedale. In queste periferie ci sono palazzi popolari che cadono a pezzi e appartamenti che sono invasi dalla muffa, con infiltrazioni d’acqua diffuse e potenzialmente pericolose sia per la salute che per la solidità della struttura. Ci sono cittadini disperati perché soffrono di malattie respiratorie e sono costretti a vivere in ambienti insalubri e ammuffiti; altri residenti disabili che sono costretti a rimanere chiusi in casa perché le barriere architettoniche di edifici vetusti rendono impossibile l’accesso all’esterno. Parliamo di gente rinchiusa da anni, e tutto questo è inaccettabile. Si registra incessante lo spaccio di droga a tutte le ore del giorno e della notte e ci sono cittadini che occupano gli alloggi senza averne diritto. Ci sono delinquenti che rendono la vita dei cittadini onesti un inferno e per cui chiediamo con forza interventi urgenti e continui per ripristinare la legalità nelle nostre periferie. Servono presidi fissi h24 anche con l’ausilio dell’esercito che da anni non viene più richiesto ed impiegato a Pescara . Non servono interventi spot e ad orologeria “.