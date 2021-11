Rodari Smart in scena all’Auditorium Flaiano per il Teatro Ragazzi

PESCARA – Dopo il successo del primo appuntamento dedicato anche ai ragazzi domenica scorsa, Little something, spettacolo di teatro danza, torna il Teatro ragazzi all’Auditorium Flaiano di Pescara, con la Rassegna Tutti a Teatro! del Florian, storica proposta per le famiglie della domenica pomeriggio.

Novità di quest’anno per Tutti a Teatro! saranno i racconti a precedere gli spettacoli, a cura di Flavia Valoppi del Florian Metateatro: Letture spettacolo, sempre all’Auditorium Flaiano, a partire dalle 16.15 ogni settimana con un tema diverso legato allo spettacolo che seguirà.

Questa settimana i “Racconti a Teatro” vedranno Anna Pieramico narrare le storie senza finale di Gianni Rodari. E proprio Gianni Rodari, nome familiare e amato da tutti, sarà il protagonista di

Domenica 21 novembre ore 17.00 Rodari Smart, una produzione I Teatrini di Napoli con Marta Vedruccio e Dario Mennella, sonorità e musica dal vivo Dario Mennella, illustrazioni Chiara Spinelli, video e animazioni Diego Franzese. Per un pubblico +5 anni

Tante storie da scoprire, tante da raccontare, dalla brillante e fervida penna di Gianni Rodari ancora racconti da “giocare” a teatro. Lo spettacolo è un tuffo nel mondo di Gianni Rodari, da Le favolette di Alice, Giacomo di Cristallo e dall’Enciclopedia della Favola, da lui stesso curata, il tutto rivisitato attraverso l’incontro tra sonorità e musica dal vivo, linguaggio visuale delle illustrazioni create appositamente per lo spettacolo, parola e movimento.

Le suggestioni sonore e le musiche dal vivo, a cura del maestro Dario Mennella, accompagnano la narrazione, e interagiscono con l’attrice/performer in scena e i disegni animati nati dalla matita dell’illustratrice Chiara Spinelli, con una serie di ironiche illustrazioni proiettate e in continua interazione col corpo degli attori e la scena.

Un coinvolgente e poetico omaggio a colui che ha dedicato gran parte della sua vita e del suo immaginario ai bambini e ai loro mondi possibili, a firma di un’importante compagnia di Teatro Ragazzi italiana, i Teatrini di Napoli, attivi da circa trent’anni nel capoluogo campano.

INFO E BIGLIETTI

Biglietto spettacolo 6€

Per Racconti a Teatro Biglietto 1€ è necessaria la prenotazione ai numeri 085/4224087 – 393/9350933 Necessari Green Pass dai 12 anni e mascherina, secondo le normative ministeriali anticovid.