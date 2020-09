Paweł Jaroszyński è un nuovo giocatore del Pescara

PESCARA – La Delfino Pescara 1936 comunica in una nota di aver acquisito dal Genoa C.F.C. le prestazioni sportive del calciatore Pawel Jaroszyński. Il difensore polacco classe ’94 si trasferisce al Pescara con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Ricordiamo che la squadra biancazzurra è attesa al debutto in campionato sabato prossimo, 26 settembre alle ore 14 contro il ChievoVerona.

