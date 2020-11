Pescara calcio: il report dell’allenamento del 19 novembre

PESCARA – Continua la preparazione del Pescara, in vista della partita contro la Spal in programma sabato 21 novembre allo stadio Paolo Mazza di Ferrara con inizio ore 14. Lavoro di attivazione e tattica sul campo e partitella nel finale di giornata. Differenziato per Stephane Omeonga, Pawel Jaroszynski, Rodrigo Ghut e terapie per Damir Ceter; proseguono il loro percorso di recupero Mirko Drudi e Mattia Del Favero.

Non si unirà al gruppo per la trasferta di Ferrara Ledian Memushaj, reduce dagli impegni con la nazionale albanese, dove sono stati riscontrati casi di positività al #Covid19, pur se attualmente negativo, seguirà il Protocollo Federale che prevede l’isolamento fino al prossimo tampone. Domani prevista seduta al allenamento presso il Delfino Training Center, a seguire video conferenza di mister Oddo e partenza per Ferrara.