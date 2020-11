Chieti, concessione di locali comunali alle associazioni: ecco il bando

Ferrara: “Il bando risponde a un preciso impegno di avere degli spazi dove svolgere attività, condividendo progetti o iniziative aperte alla città, in modo da sostenere le associazioni e anche creare un’offerta di luoghi di aggregazione varia e rispondente alle diverse esigenze della cittadinanza“

CHIETI – Pubblicato oggi l’avviso con cui l’Amministrazione Comunale intende procedere a dare in uso locali di proprietà comunale liberi o che saranno liberi nel 2021 alle Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale, che promuovono e tutelano interessi generali della comunità.

“Il bando risponde a un preciso impegno dell’Amministrazione verso le realtà associative cittadine – così il sindaco Diego Ferrara – quello di avere degli spazi dove svolgere attività, condividendo progetti o iniziative aperte alla città, in modo da sostenere le associazioni e anche creare un’offerta di luoghi di aggregazione varia e rispondente alle diverse esigenze della cittadinanza. Vogliamo animare la futura vita sociale di Chieti, costruendo ora opportunità per quando sarà possibile ricominciare attività aggregative, ma anche dando ad associazioni che nascono per finalità non commerciali o di lucro, la possibilità di operare dentro locali di proprietà comunali, sostenendo così sia il patrimonio immateriale che deriva dall’attività di decine di realtà impegnate sul sociale, nella cultura, nella solidarietà, che quello immobiliare dell’Ente, che è inutilizzato o fermo.

Possono presentare domanda tutte le Associazioni senza finalità di lucro, operanti nel territorio del Comune di Chieti, che esercitano la loro attività nel settore del sociale, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, ed in generale per scopi comunitari e farlo entro e non oltre le 12 del 16 dicembre 2020, compilando la documentazione pubblicata sul sito del Comune che potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì: ore 9.00 — 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.00), oppure inviato con raccomandata A/R, o a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.chieti.it”.