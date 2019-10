Pescara Calcio: oggi la ripresa in vista della sfida con il Benevento

CITTÁ SANT’ANGELO – Il Pescara ha ripreso oggi gli allenamenti al Delfino Training Center di Cttà Sant’Angelo. Dopo la brutta sconfitta casalinga maturata sabato allo stadio Adriatico contro lo Spezia si torna sul campo per preparare la prossima sfida. Sabato 26 ottobre infatti nuovo turno casalino alle ore 15 contro il Benevento che guida la classifica con 18 contro i 10 dei biancazzurri (info biglietti).

Lavoro di attivazione aerobico divisi in due gruppi tra campo e palestra, a seguire esercitazioni di possesso palla e lavoro tecnico tra i pali per i portieri. Percorso differenziato e terapie per Vincenzo Fiorillo che ha ripreso ad allenarsi gradualmente verso il recupero; differenziato per Grigoris Kastanos e Mirko Drudi (affaticamento polpaccio dx). Domani prevista doppia seduta di allenamento presso il Delfino Training Center di Città Sant’Angelo.

Così il tecnico Zauli aveva commentato a caldo il match perso con lo Spezia: “Abbiamo fatto male con un primo tempo ordinato dove abbiamo sfiorato anche il raddoppio mentre nella ripresa non siamo proprio scesi in campo se non dopoi due schiaffi presi. Il Pescara è una squadra fatta per salvarsi e va messo in campo quello spirito. Ho cercato di dare un pò di gamba in mezzo al campo. Il modulo non fa la differenza, speriamo con il Benevento di fare le cose buone fatte vedere ad Ascoli”.

Foto della seduta di allenamento di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio