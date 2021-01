Pescara Calcio, Breda parla della gara contro la Reggiana di mercato

“Fondamentale difendersi con intensità con l’idea di aggredire se se ne fosse presentata l’occasione. Mercato? Lascio che ne parli la società”

PESCARA – Roberto Breda, allenatore del Pescara calcio, dopo la vittoria per 0-1 ottenuta al Mapei Stadium contro la Reggiana, ha analizzato la gara. Il tecnico biancazzurro ha sottolineato quanto sia stato importante rimanere in partita, senza prendere gol, per poi poter sfruttare l’occasione che si é venuta a creare nel finale. É prevalsa l’idea di difendersi, con intensità mentale, da parte di tutti, ma con l’idea anche di aggredire non appena si fosse creata l’occasione e si trarre a proprio vantaggio gli episodi che si fossero verificati. La vittoria di Reggio Emilia conferma la buona prestazione di mercoledì scorso contro il Cosenza e fa capire che si é sulla strada giusta.

Dal punto di vista fisico la squadra ora sta bene, tenuto conto anche del gran numero di partite che sono state giocate in poco tempo; ora sarà necessario lavorare di più sugli aspetti tattici.

L’allenatore ha parlato dell’espulsione di Scognamiglio dicendo che per fortuna non ha avuto conseguenze; non si é sentito di dare un voto al giocatore, che, a suo parere, deve essere valutato in considerazione del brutto periodo passato e di come si é comportato fino a oggi.

Infine, uno sguardo al calciomercato, che ha preso il via ufficialmente nella giornata di ieri. Breda ha detto che ci sarà sicuramente bisogno di qualcuno. Soprattutto sarò necessario l’arrivo di qualche attaccante, per permettere di dare un po’ di respiro a Galano e Ceter, che fino ad oggi sono stati spremuti; é tempo di dar loro qualche alternativa. Non ha però voluto far nomi perché secondo lui spetta alla società parlare di mercato; si é detto pronto a collaborare e confrontarsi con la società ma nulla di più.