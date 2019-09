Pescara Calcio: stop per Tumminello, le ultime sull’infortunio

Lo sfortunato attaccante biancazzurro si è infortunato ieri in occasione della partita contro il Cosenza uscendo dopo 41 minuti di gioco. Si ferma anche Palmiero

PESCARA – Nuovo stop per Marco Tumminello. L’attaccante biancazzurro si è infortunato nella partita di campionato giocata ieri a Cosenza. Siamo al minuto 39′ quando il giocatore, autore della rete che aveva sbloccato il match, si accascia sul terreno di gioco. A seguito degli esami svolti questo pomeriggio risulta una lesione LCA e menisco esterno ginocchio sinistro. Nella giornata di mercoledì il giocatoresarà sottoposto ad un consulto medico dal Prof. Mariani presso “Villa Stuart” a Roma.

A distanza di due anni dall’infortunio con la maglia del Crotone in Serie A, il giocatore classe ’98 costretto a un nuovo stop. Attraverso i suoi canali social ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto e si metterà subito al lavoro per tornare più forte di prima: “Spiegarlo non è facile … vi lascio con un ginocchio in meno e con un gol, ora è tempo di mettere tutto alle proprie spalle e guardare avanti … MAI MOLLARE, ci vediamo presto!”.

Da parte della nostra redazione un grande in bocca al lupo di pronta guarigione. Abbiamo scelto di inserire una foto dell’esultanza del gol perchè possa in qualche modo essere di buon auspicio con la speranza di rivederlo presto esultare per nuovi successi.

STOP ANCHE PER PALMIERO

Altro infortunato è Luca Palmiero che sempre nella partita di ieri ha riporta una lesione primo grado inserzione femorale collaterale mediale ginocchio destro. Per lui uno stop di 4 settimane e quindi recuperabile dopo la sosta.

Foto esultanza per il gol di Massimo Mucciante fonte Sito Ufficiale Pescara Calcio