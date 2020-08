Pescara Basket, il punto sui nuovi acquisti per la stagione 2020/2021

Il cannoniere lituano Mantvydas Staselis è il primo nuovo volto. In casa pescarese anche il playmaker Andrea Grosso e il lituano Simas Raupys

PESCARA – Il primo volto nuovo in casa biancazzurra è uno di quelli pesanti per il panorama della Serie C Gold, con il Pescara Basket che comunica di aver ingaggiato il cannoniere lituano Mantvydas Staselis, reduce da una stagione esaltante in quel di Molfetta in Serie C Gold, con la cavalcata in vetta dei pugliesi interrotta solamente dallo stop ai campionati imposto dalla pandemia.

Classe 1994, guardia di 193 cm, Staselis è un prodotto dello Zalgiris Kaunas Junior Team, con il quale disputa anche l’Eurolega giovanile nel 2011/2012, per poi muovere i primi passi da professionista nella seconda divisione lituana con la casacca del Jazz Diremta, con cui dal 2013/2014 al 2014/2015 viaggia a quasi 12 punti di media in 63 partite.

Nel 2015/2016 si trasferisce in Spagna per due stagioni, indossando la casacca del Logrono nella seconda serie iberica (Leb Gold) e di Leon in terza serie (Leb Silver), prima di fare ritorno in patria al Palangos Kursiai ed a Telseai, sempre nella seconda divisione.

Nel 2018 sbarca per la prima volta in Italia a Salerno in C Gold Campania, dove in ventiquattro partite viaggia ad oltre 20 punti di media, quarto realizzatore del campionato, contribuendo in maniera importante al raggiungimento della semifinale play off della sua squadra dopo il terzo posto in stagione regolare.

Nel 2019/2020 si trasferisce a Molfetta in C Gold Puglia, con cui al momento dell’interruzione era al comando della graduatoria a pari punti con Monopoli, nonché leader della classifica marcatori con 22,0 punti di media (con un high di 40 realizzati nella vittoria 67-87 sul campo di Monteroni alla sesta giornata lo scorso 11 Novembre), tirando con il 68% da 2, il 45% da 3 in quasi 36 minuti a partita, confermando le sue doti di realizzatore implacabile ed aggiungendoci anche 4,1 rimbalzi e 2,6 assist.

Staselis può vantare anche diverse presenze nelle varie rappresentative nazionali della Lituania e sarà sicuramente uno dei punti di forza maggiori della nuova avventura del Pescara Basket.

ANDREA GROSSO

Altro ingaggio di spessore per il Pescara Basket, che comunica ufficialmente di aver ingaggiato per la stagione 2020/2021 Andrea Grosso.

Il playmaker di 193 cm pescarese doc, classe 1987, non avrebbe certo bisogno di presentazioni, visto il suo lungo curriculum che lo ha visto protagonista sui campi della Serie B praticamente per tutta la carriera: dopo gli inizi nel settore giovanile dell’Amatori, con cui debutta giovanissimo in Serie C1, si trasferisce a Jesi in Legadue nel 2005/2006, con coach Luca Banchi che non si fa problemi a concedergli minuti importanti nonostante la giovanissima età.

Passa a Senigallia in B1 nella stagione successiva, per poi proseguire la sua carriera prima a Catanzaro e poi a Ruvo di Puglia, prima del ritorno a Pescara in casacca Amatori, dove disputa da capitano tre eccellenti campionati, conquistando la promozione in Serie B2 nel 2010/2011 e collezionando complessivamente 85 presenze, viaggiando a 9,5 punti e quasi 3 assist in 28,9 minuti di media.

Scende in C1 ad Acireale nel 2012/2013, prima di risalire in B2 a Lanciano (10,3 punti e 3,6 assist) ed a Monteroni (7,7 punti e 3,5 assist), per poi andare a Fiorenzuola in Serie C Gold (8,4 punti in 28 gare disputate).

Secondo ritorno all’Amatori in Serie B nel 2016/2017, dove resta per altre due stagioni, chiudendo però anzitempo la sua avventura nel Febbraio 2018 a causa di un bruttissimo infortunio al legamento crociato.

Da qui la ripartenza a Val di Ceppo in Serie C Gold, dove si rende protagonista di una ottima stagione con la conquista dei play off, viaggiando alla media di 6,4 punti in trentacinque gare disputate, per poi trasferirsi nella scorsa stagione nel CUS Jonico Taranto, sempre in C Gold, prima della sua nuova avventura che sta per cominciare con la casacca del Pescara Basket.

SIMAS RAUPYS

Ingaggio pesante sotto i tabelloni per il Pescara Basket, che comunica di aver ingaggiato per la stagione 2020/2021 il lituano Simas Raupys, la scorsa stagione uno dei lunghi più dominanti del campionato di Serie C Gold Abruzzo-Marche-Umbria.

Nativo di Rokiskio, ala forte di 197 cm, classe 1994 Raupys è un prodotto dello dello Zalgiris Kaunas junior team, con cui muove anche i primi passi nel basket professionistico tra il 2010 ed il 2012 disputando sedici partite alla media di 4,6 punti e 5,4 rimbalzi in poco meno di venti minuti di utilizzo, prima di passare al Jazz Diremta nella seconda lega lituana, dove dal 2012 al 2014 disputa 53 incontri, dove produce 7,4 punti e quasi 5 rimbalzi di media.

Nel 2014/2015 passa al Vytis Sakiai, sempre nella seconda lega lituana, dove in 42 gare tra stagione regolare e play off viaggia alla media di 6,4 punti, con il 58% al tiro da 2 punti e 3,5 rimbalzi.

Piuttosto movimentata la stagione successiva, dove dopo tre gare al Vytis Sakiai si trasferisce al Delikatesas, con cui disputa altri otto incontri prima del passaggio nella terza lega tedesca al BSV Wulfen, dove in dieci partite viaggia a 14,4 punti e 4,8 rimbalzi di media.

Dopo la breve esperienza in Germania torna in patria vestendo la casacca del Silute nella stagione 2016/2017, con cui disputa 42 partite tra stagione regolare e play off alla media di 10,2 punti e 6,8 rimbalzi, prima della chiamata da parte dei Reading Rockets nella Division 1 della seconda lega inglese.

Nel 2018/2019 sbarca in Italia a Monteroni, dove nel campionato di Serie C Gold pugliese comincia a mostrare tutto il suo enorme potenziale, viaggiando alla media di 21,8 punti per partita, con il 54,5% al tiro da 2, catturando 8,2 rimbalzi e distribuendo 1,3 stoppate in 26 gare disputate.

Ma l’esplosione definitiva c’è stata la scorsa stagione con la maglia del Basket Foligno, dove ha letteralmente dominato nel pitturato realizzando 22,1 punti e catturando 11,1 rimbalzi in 36,6 minuti di media nelle diciannove gare disputate prima dell’interruzione, consentendo agli umbri di stazionare stabilmente nei piani alti della graduatoria, comandandola anche per diverse settimane.

Importante e prestigioso anche il suo curriculum giovanile, avendo fatto parte delle rappresentative della Lituania togliendosi anche grandi soddisfazioni come l’aver conquistato le medaglie d’argento agli europei Under 16 disputati in Montenegro nel 2010 ed a quelli Under 18 in patria nel 2012, oltre alla medaglia di bronzo ai mondiali Under 19 di Praga nel 2013 ed alle varie partecipazioni all’Eurolega giovanile con lo Zalgiris Kaunas.

Giocatore prettamente interno che fa della sua fisicità il suo punto di forza maggiore, colpisce prevalentemente spalle a canestro, anche se può vantare un efficace tiro dalla media e dalla lunga distanza, oltre che ad essere un eccellente rimbalzista sia in difesa che in attacco.

Con il connazionale Staselis è pronto a formare una coppia devastante che infiammerà tutti i tifosi pescaresi, sperando che presto le disposizioni governative consentano di poter tornare ad affollare i palasport, e che si integrerà alla perfezione anche con Capitanelli nell’area pitturata.