Pescara, assegnazione Pubblico Encomio a maresciallo Polizia municipale

PESCARA – “E’ stato approvato con 22 voti a favore, 1 astenuto e 4 non votanti in aula, la proposta di assegnazione di un Pubblico Encomio al maresciallo della Polizia municipale di Pescara Fabrizio Delli Rocili che, nel caos dei festeggiamenti registrati in città per la vittoria degli Europei da parte della Nazionale Azzurra, nella sera dello scorso 11 luglio, ha saputo garantire il massimo supporto a una donna in carrozzina, bloccata sola in centro, per strada, spaesata e disorientata, consentendole di rientrare nella sua abitazione e proteggendola in ogni maniera, dando un esempio straordinario di umanità e solidarietà ben oltre quella che è la mission istituzionale e il dovere professionale. Una proposta che ho voluto portare all’esame del Consiglio comunale per testimoniare la gratitudine dell’amministrazione comunale nei confronti dell’operato quotidiano dei nostri agenti sul territorio in aiuto della cittadinanza”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ambiente Ivo Petrelli ufficializzando l’esito del voto dell’ordine del giorno in aula.

“Nella sera di domenica 11 luglio la città di Pescara, al pari del Paese intero, è stata coinvolta nei festeggiamenti per la vittoria dei Campionati Europei da parte della Nazionale Azzurra, con centinaia di persone che si sono riversate in strada per celebrare l’occasione – ha spiegato il Presidente Petrelli illustrando in aula il documento -. Tale circostanza ha fatto sì che tantissime persone si concentrassero, in modo particolare, nell’area del centro cittadino-corso Umberto-piazza Salotto, e sul lungomare nord, richiedendo un ingente e particolare dispiegamento di uomini e donne delle Forze dell’Ordine, a partire dalla Polizia municipale di Pescara, al fine di contenere la marea umana che si snodava lungo le strade cittadine, con le relative e inevitabili ripercussioni sul fronte del traffico, sia in termini di transitabilità che di sosta, rendendo difficile, per i pedoni, anche l’utilizzo dei marciapiedi. In tale frangente, transitando lungo via Carducci, ho personalmente assistito a un episodio che ha fatto emergere l’enorme spirito di solidarietà e il grande cuore della nostra Polizia municipale, con un impegno, un’abnegazione e una passione professionale che travalica anche il semplice dovere istituzionale. Durante la festa c’era infatti una giovane donna diversamente abile, in carrozzina, che stava registrando una grande difficoltà nel fare rientro nella propria abitazione in centro, non potendo utilizzare la via più tradizionale, proprio a causa della presenza di una marea umana in festa, e si era ritrovata costretta a transitare sul marciapiede lato mare di via Carducci, su un manto d’asfalto evidentemente sconosciuto alla giovane donna, ignara della distanza tra uno scivolo e l’altro, così come delle possibilità di attraversamento.

In soccorso della giovane donna è arrivato un uomo della Polizia municipale, il quale, accorgendosi della difficoltà della ragazza, si è prodigato in ogni modo per aiutare il transito della giovane in carrozzina, sino ad aiutarla a tornare a casa in assoluta sicurezza, proteggendola in ogni modo sia dalla possibilità di cadute accidentali, favorite anche dal buio che nel frattempo era sceso, sia dalle centinaia di persone presenti nelle vie del centro. Ora – ha proseguito il Presidente Petrelli – l’agente della Polizia municipale, il cui impegno e dedizione hanno evidentemente superato la missione professionale, ha dimostrato una dedizione e una presenza di spirito non comune, utile anche ad alleggerire il peso del momento per la ragazza, e a fugare ogni possibile imbarazzo, comunque naturale in tali frangenti. L’agente ha adempiuto a tale compito senza neanche voler fornire il proprio nome per non personalizzare il suo impegno quale valore del singolo, ma volendo identificare il suo operato con l’immagine della divisa che indossano tutte le unità della Polizia municipale di Pescara. Solo nei giorni successivi, effettuando una ricerca nel Comando della Polizia municipale, con l’irrinunciabile e prezioso supporto del Comandante Danilo Palestini, siamo riusciti a dare un nome e un’identità all’agente che si è prodigato in modo indispensabile per supportare il prossimo in difficoltà, identificato nella persona del maresciallo Fabrizio Delli Rocili.

Ritengo che tale episodio meriti una sottolineatura istituzionale per la sua spontaneità, genuinità, straordinarietà ed emblematicità, rappresentando la bella testimonianza dello spirito più autentico che anima la nostra Polizia municipale, che non può essere vista solo come la dispensatrice di sanzioni, ma piuttosto va identificata come la Forza pubblica che opera in aiuto della cittadinanza. Per tale ragione ho chiesto, attraverso un ordine del giorno, di invitare il sindaco Carlo Masci e la Giunta Comunale ‘a valutare l’opportunità di assegnare un Pubblico Encomio-Riconoscimento Morale al Maresciallo Fabrizio Delli Rocili per il supporto fondamentale che ha saputo offrire e garantire a una cittadina in difficoltà, in occasione di una giornata straordinaria, senza peraltro far mai mancare il proprio contributo indispensabile nella gestione dei festeggiamenti in seguito alla vittoria della Nazionale Azzurra alla finale dei Campionati Europei accanto ai propri colleghi in servizio; e a esprimere un pubblico plauso nei confronti dell’intero Corpo della Polizia municipale, guidato dal Comandante Danilo Palestini, per il servizio perfettamente svolto nella stessa circostanza”.