Pescara, assegnazione locale all’Associazione ‘Per una nuova Rancitelli’

PESCARA – “L’amministrazione comunale consegnerà un locale all’Associazione ‘Per una nuova Rancitelli’ per consentire la disponibilità di uno spazio in cui svolgere attività formative e ludiche rivolte ai bambini, ma anche quale punto di incontro e aggregazione degli iscritti, impegnati nel recupero identitario e sociale di una fetta importante della città. Il locale, situato in via Lago di Capestrano, al civico 82-84, è di proprietà dell’Ater che lo assegnerà al Comune, il quale, a sua volta, effettuerà gli interventi minimi di manutenzione ordinaria per poi consegnare le chiavi all’Associazione”. Lo ha annunciato l’assessore alla Politica della Casa Isabella Del Trecco dopo il sopralluogo sul posto svolto con alcune responsabili dell’Associazione, tra cui il Presidente Francesca Di Credico e l’Ufficio tecnico dell’Ater.

“Per il quartiere Villa del Fuoco si sta aprendo una importante stagione di interventi che porterà un radicale cambio di rotta per l’intera sezione territoriale – ha sottolineato l’assessore Del Trecco -. Penso all’abbattimento dei tre stabili di via Lago di Borgiano a rischio collasso, sgomberati due anni fa, grazie all’importante investimento romano ottenuto dalla Regione, attraverso l’impegno diretto del Governatore Marsilio e del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Penso agli interventi strutturali che l’Ater di Pescara, sempre attraverso l’investimento concesso da Governo nazionale e Regione Abruzzo, sta mettendo in campo e riferiti al famigerato ‘treno’ dove quella cubatura lascerà parzialmente spazio a verde, punti di aggregazione, anche impianti sportivi, perché è ormai evidente che la riqualificazione sociale cammina di pari passo con la riqualificazione spaziale e strutturale.

Senza poi dimenticare le realizzazioni di manutenzione straordinaria che comunque toccheranno un po’ tutti gli edifici popolari di via Lago di Capestrano e via Lago di Borgiano. Vogliamo portare aria nuova, vogliamo a tutti i costi dare più di una opportunità di sviluppo a quella fetta della città il cui futuro riguarda tutti. E mentre procedono le progettazioni, che a breve andranno in gara d’appalto, crediamo che sia fondamentale collaborare con quelle realtà associative che più di altre sono positivamente impegnate sul territorio, sul quartiere, realtà presenti nel denunciare le criticità e le problematiche, spesso pesanti, che sono un pungolo per le pubbliche amministrazioni a fare sempre meglio e di più, e che sicuramente possono essere un valido supporto per chi amministra perché conoscono meglio di altri i tanti volti del rione. L’Associazione ‘Per una Nuova Rancitelli’ ha già nei mesi scorsi sollecitato la messa a disposizione di uno spazio al chiuso da poter utilizzare in maniera costante per l’organizzazione di attività che sappiano coinvolgere soprattutto i bambini, i più piccoli, le cui energie vanno tolte dalla strada e convogliate verso attività conoscitive e di formazione allo studio, all’apprendimento, al gioco.

Abbiamo cercato nel quartiere per capire cosa ci fosse di utilizzabile e con l’Ater – ha proseguito l’assessore Del Trecco – abbiamo individuato la presenza di un locale di circa 60 metri quadrati, oggi inutilizzato, in via Lago di Capestrano, che ben si presta per una realtà associativa. Con i tecnici dell’Ater e con l’Associazione abbiamo effettuato un sopralluogo anche per valutare l’entità economica degli interventi necessari per rendere lo spazio pienamente fruibile e agibile, e parliamo di minimi interventi di manutenzione ordinaria. A questo punto Ater e Comune stipuleranno una convenzione per la concessione in uso all’Amministrazione comunale di quello spazio, il Comune si accollerà le spese di ripristino e quindi effettuerà l’assegnazione all’Associazione ‘Per una nuova Rancitelli’, procedura da completare in tempi strettissimi per dare immediata operatività a quelle iniziative capaci di attrarre l’interesse del quartiere”.